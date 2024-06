El cierre de los carruseles por falta de permisos agua las fiestas de Abella

Los carruseles de las fiestas de Abella continuaron cerrados este viernes, para frustración de los feriantes y desencanto del público, sobre todo de los niños.

Las versiones de las partes sobre los motivos de la situación difieren. La comisión organizadora de las fiestas y responsable de las mismas ante el Ayuntamiento admitió que es cierto que algunos feriantes tardaron en presentar toda la documentación o la entregaron con problemas, pero aseguró que hace días que los papeles están en el Concello y que había compromiso de tramitarlos. Así lo explicó José Manuel Rodríguez Varela, presidente de la Asociación Nova Abella, que es quien organiza las fiestas en honor a San Antonio.

Los feriantes permanecían con los negocios cerrados y el público mostraba desencanto este viernes. SEBAS SENANDE

La autorización municipal depende del departamento de Mobilidade de la Policía Local y del ingeniero industrial, ambos bajo responsabilidad del área nacionalista del gobierno local, quien, por la contra, asegura que se hicieron varios requerimientos al organizador de la fiesta de Abella para que aportara la documentación de todos los puestos, ya que en la memoria presentada inicialmente informaba de que habría 24 y faltaban los papeles de la mayoría.

Según el gobierno, estos llegaron este miércoles, sin margen ya para revisarlos, aunque a última hora sí se logró autorizar la instalación del bar, que tiene menos exigencias.

Los puestos que lograron autorización son once en total, pero el jueves la mayoría no abrieron, en solidaridad con sus compañeros y en espera de poder conseguir una solución para todos los puestos montados en el barrio.

En el conflicto podrían influir también aspectos económicos. El Concello está exigiendo fianzas a los organizadores de fiestas que se llevan a cabo en suelo público porque asegura que en ocasiones se producen daños que luego tiene que sufragar la administración.

Pero, además, elevó el importe de la misma de 3.000 a 5.000 euros porque la cantidad que exigió como garantía en otras fiestas no fue suficiente para reparar daños. Sucedió en Paradai, por ejemplo, donde se rompieron losetas de los suelos y bolardos, explicó el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo. Si hay daños, el depósito se puede perder.

El Concello no pidió fianzas para otras fiestas, como las de A Ponte y As Gándaras, porque no se desarrollaron en terrenos públicos, aclaró el concejal.

Por otro lado, los feriantes pagan una tasa por instalar sus puestos y atracciones, aunque no al Concello, que en este caso no cobra por ocupación de la vía pública como una forma de colaboración municipal, sino a la comisión organizadora de las fiestas.

Esa es una de las vías que tienen las comisiones para sufragar el coste del evento y, según algunas versiones, este año se pedía más dinero. El organizador niega la mayor y asegura que barracas que acudieron el año pasado incluso pagan menos este.

Verbenas: la fiesta se mantiene

El hecho de que el grueso de los puestos y los carruseles permanezcan cerrados no supone que no haya fiestas en Abella. La noche del jueves se celebró con mucho éxito, por ejemplo, la verbena con la orquesta Panorama.

Las celebraciones siguen hasta este domingo y esta noche de sábado volverá a haber verbena y la expectativa es que muchos lucenses se den cita allí.

Tanto este sábado como el domingo habrá también sesiones vermú en el barrio.