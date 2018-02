LUGO. El cierre la semana pasada del Carrefour Market, la firma de distribución que ocupaba ahora el icónico bajo de Simago, situado en el Carril das Flores junto a la Ronda da Muralla, ha venido a agitar un sector que en la capital lucense tiene poco margen de crecimiento. Ejemplo de que la distribución está próxima a su techo en la ciudad es la enorme dificultad que se están encontrando los gestores del centro comercial Abella para encontrar un sustituto para el hipermercado E-Leclerc.

Las diferencias en las circunstancias de uno y uno son, no obstante, abismales. Mientras que E-Leclerc se encontraba en un centro comercial fallido en una zona no demasiado apetecible desde punto de vista comercial, el local de Carrefour es uno de los pocos con tanta superficie cercanos al centro, por lo que todo apunta a que las cadenas de distribución no lo van a dejar mucho tiempo vacío.

A esta convicción generalizada contribuye el hecho de que los propios trabajadores no hayan sido despedidos. Según confirmaron a este diario fuentes sindicales, se les ha comunicado que la intención es que pronto se vuelva a reabrir y que la firma que se haga cargo del mismo subrogue los contratos. Pese a ello, tampoco se les ha informado de qué empresa será la que se haga cargo de la gestión, aunque sí que será necesario acometer obras en el local.

Ante esta situación de incertidumbre, los rumores se han disparado en la ciudad en busca de candidatos. Tampoco es que sean demasiados, y dos de las principales referencias del mercado de la distribución, la gallega Gadisa y la valenciana Mercadona, se han borrado oficialmente de las apuestas.

La opción principal para los conocedores del sector es la también gallega Froiz, una firma muy asentada y en proceso de expansión que, sin embargo, no cuenta con un establecimiento en Lugo próximo al centro. Fuentes oficiales de la empresa rechazaron ayer hacer ningún comentario al respecto.

Otras personas del sector apuntaban, sin embargo, una segunda opción: Supeco. Bajo el lema "Tu súper económico", Supeco es una marca que pertenece al grupo Carrefour, con la que compite en el segmento de precios más bajos que con su marca estrella. A favor de esta posibilidad juega el hecho de que la multinacional francesa ha convertido en Supeco algunos de los Carrefour Market que ido cerrando en otras ciudades.

En Galicia, de momento, solo funciona en Vilagarcía de Arousa, pero la apuesta de la empresa por su marca de precios bajos está siendo decidida. Esta posibilidad, además, facilitaría de alguna manera la subrogación de los contratos de los trabajadores, al ser entre empresas del mismo grupo.

PLAZA COMPLETA. Sea cual sea la firma que finalmente se haga con el emblemático bajo situado al principio de Montero Ríos, todo apunta a que seguirá siendo una referencia para el negocio de la distribución en Lugo, que en estos momentos no tiene muchos más lugares por los que apostar ni muchos más clientes a los que captar en una ciudad que pierde población de manera contenida pero sostenida. En Lugo, aseguran los que conocen esta plaza, el cliente hay que compartirlo.

A falta de conocer los posibles movimientos de Froiz, los que mejor posicionados están en la capital son Gadis y Mercadona. La empresa gallega es la referencia, con 13 establecimientos en la ciudad y la previsión de abrir alguno más a medio plazo.

Mercadona está muy estabilizada desde hace muchos años, con sus cuatro supermercados, situados además de manera bastante estratégica. Más vaivenes ha tenido desde su implantación en la ciudad Eroski, que ahora mantiene tres centros abiertos ya que el que tenía en San Roque pasó a la ourensana Plenus, que ofrece además régimen de franquicias.Tras el último cierre, Carrefour se ha quedado con su hipermercado de orillas del Miño como única referencia.