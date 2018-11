Cientos de lucenses piden en la calle más recursos contra la violencia machista

Cientos de lucenses tiñeron las calles de negro en la tercera marcha En camiño contra as violencias, organizada por la Fundación TIC y en la que se reclamaron más recursos contra la violencia machista. La movilización recordó a las 44 mujeres, tres de ellas gallegas, y 4 menores que fueron asesinados este año. "Unha situación insostible para calquera sociedade que se considere democrática", reivindicó el manifiesto.

En el documento se reclamó atención no solo a las violencias extremas, sino a otras como la presión estética, la violencia obstétrica y la económica, que "sofren as mulleres neste contexto de emerxencia social, por teren as peores taxas de desemprego e precariedade".

Colectivos como C.B. Breogán, CD Lugo, Asociación de Amas de Casa, Asociación de Viúvas de Lugo, Aspnais, Somos Unidos por el Cáncer, Federación de Asociacións de Veciños, Asociación de Jóvenes Empresarios y Bonhomía estuvieron representados en la marcha, encabezada por la alcaldesa, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, Darío Campos.

►Más información en la edición impresa de El Progreos de este sábado◄