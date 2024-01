La voz había corrido como la pólvora entre la juventud lucense, ampliada con el altavoz de una cuenta en redes sociales con muchísimos seguidores, cuyos responsables, tres chavales de Lugo, habían acordado ejercer de promotores en la venta de entradas para el evento: la Nochevieja en la discoteca Zouk, en el polígono de As Gándaras, con barra libre, dos zonas de ambientes diferenciados, Djs, autobús de ida y vuelta y barra libre.

Las entradas, de varios precios hasta llegar a los 50, desaparecieron como caramelos a la puerta de un colegio, con cientos de chavales pendientes de ellas desde principios de diciembre. Las cifras, en principio, apuntan a que podría haberse vendido por encima de aforo, aunque eso está por determinar.

Esa misma Nochevieja y en los días siguientes las redes se fueron llenando de mensajes de indignación: colas hasta dos horas para entrar y esperas de hora y media para pedir una copa, tumultos para entrar en los autobuses y, sobre todo, la rabia por haber vivido una pesadilla vestidos como si fueran a una boda.

Ahora, los afectados se están organizando para demandar y los implicados, promotores y propietarios de la sala, se culpabilizan mutuamente. Lo que sigue son los argumentos de cada una de las partes.

Más de 700 afectados preparan una demanda

Lucía Piroscia se ha convertido en la canalizadora oficiosa de la indignación de los afectados. Muy a su pesar, porque "convirtieron la que tenía que ser una de las mejores noches del año en la peor". Su historia tiene los elementos comunes a los cientos y cientos de testimonios de jóvenes que se pueden leer en las diferentes redes sociales:

"Yo llegué a las dos y algo de madrugada. Vimos que había cola, pero pensamos que si iba rápido ni importaba. Pero nada, aquello no avanzaba y todos nos intentábamos colar. Estuvimos en la calle más de dos horas para poder entrar. En la puerta solo había dos personas, una te cogía la entrada y otra miraba el DNI".

Pero es que dentro estaba igual. No puede pedir la primera copa hasta las cinco y algo de mañana. Solo había una barra abierta, con cuatro o cinco camareros. Pero es que además no se cabía y no había ninguna seguridad. Si llegan a entrar todos los estábamos esperando a la vez hubiera sido una lata de sardinas".

"No usé el autobús para ir, pero sí el de vuelta. Eran algo más de las siete y eran todo peleas y empujones para entrar a la fuerza".

"He colgado en mis cuentas un formulario para que la gente se vaya apuntando con sus datos para presentar una demanda por incumplimiento de contrato de prestación de servicios. Ya tenemos un abogado, que nos ha dicho que hay antecedentes de sentencias por casos similares. A estas alturas ya somos unos 700 apuntados para demandar, pero es que no es para menos. Y habrá a quienes les importe más el dinero de la entrada, pero para muchos de nosotros es lo de menos. Que nos lo devuelvan no es la solución porque nos han estafado en lo que hubiera tenido que ser una gran noche. Vamos a pedir también indemnización".

Los promotores se desmarcan de la organización

Samuel Alonso es una de las tres personas que ejerció como promotor, tras llegar a un acuerdo con los propietarios de la Zouk para vender entradas por un porcentaje. Esta es su versión:

"Nosotros solo fuimos promotores, no tuvimos nada que ver en la organización. Tenemos una cuenta con muchos seguidores y un amigo nos ofreció la posibilidad: ellos se encargaban de toda la logística y nosotros les metíamos a la gente. Al principio nos dijeron que podíamos vender 2.600, pero en cuanto llegamos a 1.378 o así se ve que se asustaron y nos dijeron que parásemos, por lo que también a nosotros nos hicieron perder parte del dinero pactado. Nos cambiaban las condiciones a cada momento, son poco serios. Nuestra imagen y nuestra cuenta se han ido a tomar por saco".

"La fiesta fue un auténtico desastre. Yo estaba allí y lo vi todo, es como cuenta la gente y mucho más. Estaba pactado que abriera a la una, y abrieron a la una y media y hubo gente que no pudo entrar hasta las cinco. Nunca vimos funcionar dos barras a la vez, y cuando más había era seis camareros, que además daba la sensación de que servían despacio a posta. En un evento como este puedes esperar algún problema, pero no semejante desastre".

"Los propietarios tratan de echarnos la culpa, pero nosotros solo vendimos entradas. Creo que ahora lo que quieren es devolver el dinero a cuatro para quedar bien y nada más, pero no creo que la mayoría de la gente lo recupere".

La sala acusa a promotores y minimiza los afectados

José Expósito es el propietario de la sala Zouk y organizador de la fiesta. En su opinión, los pocos incidentes que se produjeron fueron por culpa de los promotores y la mayor parte de la noche transcurrió con toda normalidad, pero otros locales a los que hacen competencia lo están magnificando:

"A por los primeros que habría que ir es a por los promotores, sobre todo a por uno de ellos, que aún me debe dinero y además me han dicho que dejó de pinchar para irse a pinchar a otro after".

"En ningún momento hubo exceso de aforo, se controló por zonas y no hubo ningún follón, la organización fue impecable. Si hubo alguna cola en la puerta es porque tuvimos que controlar que no se colaran menores ni entradas falsas, pero no creo que nadie estuviera dos horas en la cola".

"Había 23 personas trabajando. Al principio, ocho camareros y después de las cinco, cuando empezó a bajar la gente en la Morango, que también es nuestra, trasladamos a más camareros a la Zouk. Después alargamos dos horas más la fiesta, y de las cinco a las ocho la gente estaba divirtiéndose y bebiendo, se puede ver en los vídeos. A lo mejor alguna persona solo se pudo tomar una copa, porque también que hay gente más apocada que no tiene capacidad para llegar a la barra, pero seguro que hubo muchos que se tomaron 25 o 30 copas. La inmensa mayoría bebió mucho".

"Intentaremos devolver el dinero a quien lo reclame pero caso por caso, si están en la lista que tienen los promotores y demuestran que han sido afectados, porque ahora todos se suben al carro".