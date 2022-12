Cien empleados del Concello podrán ser funcionarios

El Concello de Lugo acaba de retomar el proceso para dar la oportunidad de ser funcionarios a los cien trabajadores laborales fijos que tiene en este momento.

La concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, presentó esta semana a los sindicatos una propuesta de bases generales, aunque luego tendrá que elaborar las específicas de cada puesto. La propuesta contó con el voto favorable de todos los sindicatos menos de CSIF, que siempre se opuso a este procedimiento.

La funcionarización del personal laboral es un compromiso que viene de la época del alcalde José López Orozco. El proceso se inició en 2010 pero en 2013 se frenó, coincidiendo con un escrito de oposición de CSIF, recordó Alvarellos.

La funcionarización es una vieja demanda del personal laboral porque, aunque no tienen un mal convenio, están en desventaja respecto al resto de trabajadores y, por ejemplo, no pueden optar a comisiones de servicio. Para la gestión de los recursos humanos también supone una desventaja, ya que los procedimientos para suplencias, concursos o cualquier otro trámite laboral son distintos para el personal laboral y para los funcionarios, explicó la edil.

De los cien trabajadores que pueden optar a este proceso, que es de carácter voluntario y se llevará a cabo mediante concurso-oposición, 69 tienen todos los exámenes teóricos superados y solo les falta la parte práctica. Entre los 31 restantes hay a quienes le faltan pocos temas por superar y quienes, los menos, tienen hasta 90 pendientes. Son trabajadores que en muchos casos ya están próximos a la jubilación, explicó Alvarellos.

El proceso de funcionarización que se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Lugo es similar al que se hace en otras administraciones, como la Xunta.

La Diputación Provincial, por su parte, está inmersa en un procedimiento de estabilización de personal interino.

La junta de personal recurre el pago de 16.000 euros en gratificaciones

La junta de personal del Concello recurrió el pago de 16.000 euros en gratificaciones a siete funcionarios de varios servicios que se encargaron de la gestión, la dirección y el impulso del plan de acción de la Axenda Urbana Lugo Cidade Verde.

Los sindicatos alegan que esas horas extraordinarias no están suficientemente justificadas y que se paga con cargo a una partida que es para dietas y no para gratificaciones. El gobierno negó este último extremo y aclaró que el personal no fichó, y aun así trabajó fuera de horario, porque no se sabía que se podía usar dinero de la subvención de la UE para gratificaciones. Cuando el ministerio avisó se aprobaron por ese sobreesfuerzo, explicó.