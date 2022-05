Achégase o verán e Lugo encara á época de máis visitantes con moitas obras e actuacións en marcha para mellorar a súa imaxe e con outras pendentes. Algunhas non semellan moi custosas e inciden na foto que os turistas levan da cidade e nesa listaxe o primeiro posto adoita ocupalo o aseo.

Unha cidadá que acode regularmente a Lugo sinalaba durante esta ponte festiva a contradición de que nos accesos ao barrio da Estación loza un cartel invitando a coidar e a manter limpa a cidade e no aparcadoiro público que hai a carón da terminal voe o lixo en días de vento coma o de onte.

Non axudan tampouco nese obxectivo de amosar unha cidade coidada os colectores soterrados que hai precintados en varios lugares céntricos debido ao deterioro que teñen.

O descoido de administracións e de cidadáns é un factor determinante moitas veces, pero noutras ocasións é a fauna quen o pon difícil. Os excrementos dos paxaros impiden o uso do mobiliario urbano en lugares como o parque Rosalía de Castro, que vén de cumprir cen anos e por situación e características é moi frecuentado. É unha das razóns que levou ao Concello a anunciar hai uns días que intensificará o control de pombas, como fai cos estorniños noutras épocas do ano. Un control que para algúns nunca é suficiente e que os máis sensibles coa fauna ven prexudicial. Hai incluso quen, coas súas accións, favorece que as colonias de aves medren. Por esta razón, o Concello pide que non se lles dea alimento aos paxaros.

Zonas verdes ben coidadas son clave na imaxe urbana e de novo e isto é tamén unhas responsabilidade colectiva. En lugares moi frecuentados por familias con nenos semella case imposible manter o céspede en bo estado, como sucede na céntrica Praza Maior, onde a vexetación tamén sofre cando hai eventos multitudinarios ou no día a día cos excrementos dos cans. Noutros lugares, a herba e a maleza medran máis do debido, como sucedes nos accesos ao parque Marcos Cela ou no Carme. A falta de mantemento neste barrio histórico, atravesado polo Camiño de Santiago, desloce o traballo de recuperación feito polo Concello o ano pasado. A ampla extensión de espazos verdes que ten Lugo é un valor e á vez unha dificultade para mantela en boas condicións, adoita sinalar a administración.

Na idea de mellorar a cidade, o máis aló das peonalizacións, que xeralmente conlevan máis confort, o Concello ten en marcha accións de distinto calado, como o arranxo e o vernizado de bancos e as pequenas obras de reparación e acondicionamento de espazos públicos. Algunhas destas últimas forman parte dun plan para embelecer a cidade á vez que se dá emprego a colectivos que teñen dificultades de inserción laboral, como son as persoas con algún tipo de discapacidade.

De todas estas melloras benefícianse primeiro os cidadáns de Lugo e despois aqueles que visitan a cidade, como sucede tamén con outras accións, como a elevación de pasos de peóns para reducir a velocidade dos vehículos e facer as rúas máis seguras e o rebaixe de beirarrúas e a eliminación doutras barreiras arquitectónicas.

A mellora de zonas de xogos é outro ámbito no que o Concello está facendo esforzos. Estas instalacións adoitan estar en sintonía coa calidade urbana xeral e resulta sorprendente que haxa áreas infantís sen papeleiras, como a de Nóreas. Pero se hai algo que nos últimos tempos está cambiando a imaxe urbana son os grandes murais, como o de Diego As na Ronda, que se situou como o mellor do mundo e xa é reclamo para turistas. É o mellor exemplo de que ningunha acción urbana se pode subestimar.

O mural de Julio César que fixo Diego As nunha fachada da Ronda da Muralla foi considerado o mellor do mundo e xa é un reclamo para os turistas. É unha proba de que ninguna intervención urbana se pode subestimar.

As áreas de xogos infantís adoitan dar a medida da calidade urbana dunha cidade. O Concello está facendo un esforzo de mellora e ampliación, pero resulta chamativo que algunhas carezan de papeleiras, como o de Nóreas.

O Concello está vernizando os bancos da cidade, pero nalgúns lugares precisan tamén limpeza máis frecuente porque quedan inutilizados polos excrementos dos paxaros. Sucede no parque Rosalía de Castro, entre outros puntos.

Os colectores soterrados e precintados que hai nalgúns lugares céntricos representan unha das peores imaxes do aseo urbano. Doutra banda, a Policía persegue condutas incívicas como orinar na rúa.

Os colectores soterrados e precintados que hai nalgúns lugares céntricos representan unha das peores imaxes do aseo urbano. Doutra banda, a Policía persegue condutas incívicas como orinar na rúa.

A gran extensión de zonas verdes que ten a cidade non pon fácil mantelas a punto, pero os cidadáns sinalan unha e outra vez a necesidade de coidar máis espazos como o Marcos Cela, O Carme ou Os Paxariños.

A gran extensión de zonas verdes que ten a cidade non pon fácil mantelas a punto, pero os cidadáns sinalan unha e outra vez a necesidade de coidar máis espazos como o Marcos Cela, O Carme ou Os Paxariños.