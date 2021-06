El ciclo de Carpintería del Politécnico idea cajas personalizadas para el hogar

Los hábitos de consumo están cambiando atropelladamente. Los usuarios apuestan cada vez más por artículos personalizados y con un proceso productivo sostenible y saludable. Por otra parte, se tiende a viviendas de menos superficie, por lo que sus moradores buscan muebles auxiliares que conjuguen decoración y funcionalidad. Estos fueron dos de los criterios de mercado que tuvieron en cuenta los alumnos y profesores del ciclo básico de FP de Carpintería y Mueble en el CIFP Politécnico de la capital lucense para desarrollar su miniempresa Tapibox, que ha concurrido al programa Lanzadeiras, promovido por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade y con la colaboración de la fundación Alcoa y el Grupo El Progreso.

Los 10 alumnos que cursan este ciclo formativo –cinco de primero y otros tantos de segundo– fabrican cajas de madera exclusivas y personalizadas para el hogar, que no son solo decorativas, sino que también resultan útiles para almacenar prendas u objetos.

Las cajas pueden ser de cualquier tamaño. Las fabrican en madera autóctona, de roble, castaño, abedul, fresno o avellano, y utilizan tintes y barnices ecológicos, que cuentan con la etiqueta Ecolabel, de la Unión Europea.

Además del tamaño y el color, el interesado puede elegir cómo quiere personalizar la caja, por ejemplo con el escudo de un equipo de fútbol; el logo de una marca automovilística o motociclística; un nombre o un retrato, y si se quiere tapizar la tapa –con material propio o aportado– para que se pueda utilizar este mueble auxiliar también como improvisado asiento.

"El cliente puede integrarlas totalmente en la decoración de su hogar", destaca la coordinadora de emprendimiento del CIFP Politécnico, Isabel García, que señala que el confinamiento por la pandemia de covid-19 ha propiciado que los usuarios "se preocupen más por la decoración y la confortabilidad de sus hogares" al pasar más tiempo en ellos.

FORMACIÓN. Los alumnos del ciclo básico de FP de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Lugo han creado esta miniempresa para el programa Lanzadeiras bajo la dirección de los profesores Darío del Valle y Manuel Pena. Este último destaca que "no solo hacen piezas, sino que también les dan utilidad".

"La fabricación de las cajas de madera les permite compaginar la miniempresa y su currículo formativo, que es de lo que se trata", añade este docente.

Manuel Pena destaca asimismo que sus alumnos pudieron comprobar con este proyecto "las posibilidades que tienen en el sector para crear una empresa, que la carpintería tiene muchas variantes, y ver todos los pasos que tendrían que dar: la constitución, el diseño del logo o el cálculo de los precios, a partir del coste de los materiales y las horas de mano de obra".

Diez alumnos de entre 17 y 21 años de edad

El ciclo básico de FP de Carpintería y Mueble del CIFP Politécnico de Lugo cuenta con diez alumnos de entre 17 y 21 años, que ya están realizando prácticas en empresas. La benjamina es la única mujer, Ruth Braña, que optó por estos estudios, según explica, porque "a parte de que puedes hacer cosas con tus propias manos, me gusta crear con madera, soy creativa".



Esta actividad le ha resultado "divertida" porque "le haces ver a la gente que se trata de cajas con diseño, que no es solo crear un mueble".



De principio a fin

Uno de los integrantes más veteranos de este proyecto que concurrió al programa Lanzadeiras es Nico Rouco, de 21 años. En su caso le atrajo este ciclo porque "haces cosas que después ves cómo queda el producto, completas todo el proceso".



Alternativa

Álvaro Fernández, de 20 años, se matriculó en este ciclo porque no pudo hacerlo en el de Electrónica, que pretende estudiar para completar su formación cuando acabe el actual. En su caso destaca que este proyecto les ha permitido ver "la utilidad que tienen" los artículos que fabrican.



Otro de los estudiantes de este ciclo de Formación Profesional es Sixto Montenegro, que tiene 18 años. Destaca que con la fabricación de estas cajas personalizadas pudo comprobar "cómo se utilizan todas las herramientas".