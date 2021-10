El ciclo de aeromecánica de As Mercedes roza el 100% de graduados con trabajo

El demandado ciclo superior de Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina de As Mercedes es un ejemplo de las posibilidades laborales que ofrece la formación profesional. El 100% de los alumnos de las tres promociones que ya se han graduado en este centro de la capital lucense encontraron trabajo en las empresas de fuera de la comunidad autónoma en las que realizaron prácticas, porcentaje que es del 85% en el caso de los que las hicieron en Galicia.

Estos datos se dieron a conocer durante la visita realizada ayer por el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, al CIFP As Mercedes.

Esa elevada tasa de empleabilidad y las alternativas laborales que ofrece convierten a este ciclo superior en un imán para atraer a alumnos de otras comunidades. Entre los matriculados figuran estudiantes de Cádiz, León o Colombia, entre otros puntos de origen. En toda España solo hay otros cuatro centros que lo impartan y este es el único en Galicia.

El profesor Luis Abelleira destacaba ayer "el abanico muy grande de posibilidades" de este grado. Por ejemplo, es utilizado como trampolín de entrada en la carrera militar. Así hay alumnos que una vez finalizado este ciclo en As Mercedes acceden a la Escuela de Suboficiales del Ejército del Aire en la localidad leonesa de La Virgen del Camino.

Como el ciclo consta de dos cursos, en esta escuela militar les convalidan los dos primeros y ya solo tienen que hacer un tercero, en el que además ya entran cobrando un pequeño sueldo.

Este es el itinerario que pretende seguir la única mujer de los 22 alumnos matriculados en 1º de Mantenimiento Aeromecánico de As Mercedes. Miriam Saborido, de 17 años y que es de Portonovo (Pontevedra), aseguró que "tiña claro" que matricularse en este grado es "un bo camiño para acceder" a la carreira militar.

"Despois de facer este ciclo superior quero entrar no Exército de Aire para traballar como mecánica. E despois, se é posible, facer unha carreira como oficial co soño algún día de ser piloto", afirmaba esta joven que aún no ha alcanzado la mayoría de edad.

Cursar este ciclo superior, que consta de 2.646 horas de formación, tiene además el aliciente de los medios materiales de que dispone. Sus alumnos pueden aplicar sus conocimientos sobre un reactor Falcon 20.

Este avión —solo había dados de baja otros dos en España— fue cedido por el Ejército del Aire al CIFP As Mercedes. A finales del año pasado, Luis Abelleira, junto a ocho alumnos de este grado, viajaban a la madrileña base aérea de Torrejón de Ardoz. Desmontaron la aeronave pieza a pieza, en tres titánicas jornadas de más de 12 horas de trabajo cada una, y la trasladaron en un par de tráileres a la capital lucense, en donde la montaron de nuevo. "Es una maravilla para un centro de FP contar con el reactor", afirmaba este profesor.

referencia. Ayer durante su visita, que calificó de "moi ilustrativa", el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade aseguró que este de la capital lucense es "un centro de referencia na formación profesional no conxunto de Galicia".

Román Rodríguez dijo que As Mercedes es "un exemplo" de cómo debe ser la FP: "Innovadora, tremendamente práctica, adaptada ás demandas do mercado laboral...".

El conselleiro destacó "a cota de empregabilidade" de algunos ciclos formativos en esta comunidad autónoma porque, según apuntó, hay "umbrais de colocación de máis de 90%", lo que, a su juicio, evidencia "a revolución silenciosa que está a vivir a FP nos últimos anos".

El titular de Cultura, Educación e Universidade, que aseguró que esta enseñanza es "unha das políticas estratéxicas" del Gobierno gallego, aprecia que se está produciendo "Unha simbiose cada vez máis forte entre o mundo empresarial e a FP".

El 70% de los estudiantes son de fuera de Lugo

As Mercedes, que abría sus puertas hace más de medio siglo, en 1969, cuenta en este curso con 971 alumnos y 76 docentes. En el acto celebrado ayer se hizo hincapié en su poder de convocatoria, pues el 70 por ciento de esos estudiantes son de fuera de la provincia.



OFERTA. Este centro integrado de FP, cuyo director es Joaquín Expósito, cuenta en su oferta educativa con 18 ciclos.