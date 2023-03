Chus Rodríguez: "Imos con expectativas de ser decisivos para formar goberno"

É consciente de que algúns non daban un euro por ver este acordo entre EU e Podemos?

Totalmente conscientes e dobremente felices por eles.

Tampouco podería reprochar a desconfianza, o pasado das súas negociacións non é para menos.

Foi unha negociación rápida desde o primeiro momento, e recoñezo que os primeiros que chamaron á porta foron as compañeiras de Podemos. Desde o inicio das conversas demostraron que había interese en facer algo en común. Sen partir de apriorismos, que quizais si foi algo que nos fallou hai catro anos. Vimos que coas persoas que estabamos agora si había posibilidades de facer un acordo. Sentámonos a falar sen nada en concreto e a partir dese falar atopamos moitos máis puntos en común que diferenzas. E tamén a sensación de responsabilidade coa xente que esixe que as esquerdas vaian xuntas. E non sei, por facer un pouco a broma, pero eu creo que as mulleres nos entendemos mellor (ri). A sintonía foi boa desde o primeiro momento.

Que renuncias foron as que máis custaron por ambas as partes?

Non houbo grandes cousas. Coa cabeza de lista favoreceuse desde o primeiro momento por Podemos que iso non ía ser un problema e tampouco atopamos grandes liñas vermellas. Son cousas menores. As disonancias son máis a nivel estatal que a nivel municipal, son importadas.

Non existía esa vontade outras veces?

Os momentos e os tempos son diferentes, non queremos comparar o de hai catro anos con agora, a conxuntura é distinta. Vimos dunha situación de crise moi importante e son tempos diferentes. No seu momento nós estabamos a defender unha concellería que xa tiñamos e había cousas que entón eran innegociables.

Se se suman os votos de ambos nas pasadas municipais poderían chegar mesmo a dous representantes no Concello.

Non queremos facer as contas da leiteira, pero aspiramos a sacar a máxima representatividade. Se son dúas, dúas, ou se son tres, tres. E se podemos gobernar a cidade, mellor.

Parten con expectativas reais de ser decisivos na formación de goberno?

Si, imos con esas expectativas. Co noso programa por diante, estamos dispostos a negociar con todas as forzas da esquerda.

Sente algo de vertixe ao verse no alto da lista?

Totalmente. Fun número dous, pero é diferente. Aínda que ninguén me puxo unha pistola na cabeza.