Churros de toda la vida

Como cada otoño, desde hace 44 años —salvo en 2019—, José Vázquez vuelve a abrir este jueves su churrería en la Avenida Rodríguez Mourelo de la capital lucense. "Hay que morir con las botas puestas", afirma este lucense, a sus 72 años.

El Concello de Lugo le ha concedido un permiso de seis meses, hasta el 30 de abril, para que este puesto ambulante sirva su tradicional chocolate con churros.

Abrirá de lunes a viernes por las tardes, de 17.00 a 21.30 horas, y los domingos y festivos en jornada partida, de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 21.30 horas. Los sábados permanecerá cerrado.

José Vázquez solía permanecer en esta céntrica ubicación hasta la primavera desde las fiestas de San Froilán, pero este año ha tenido que demorar su apertura, ya que las patronales lucenses no tuvieron ferial y se reconvirtieron en una semana cultural debido a la emergencia sanitaria.

La pandemia ha condicionado su actividad este año. Aún así no se queja porque en verano pudo estar con su puesto más de un mes en Sarria, coincidiendo con la festividad de San Juan. "Me fue muy bien. Me permitió recuperarme en un año muy difícil porque no hubo fiestas", afirma.

TRES GENERACIONES. Este oficio lo heredó de sus padres y estos a su vez de sus abuelos. Hace casi un siglo, en 1922, su familia daba sus primeros pasos con puestos en las plazas de Santo Domingo y de A Soidade, en la capital lucense.

"En la II República mis abuelos reconvirtieron un bus de pasajeros en churrería y recorrieron ferias y fiestas de las provincias de Lugo y de A Coruña", recuerda.

José Vázquez comenzó a mediados de la década de los 70. Durante dos años compaginó su trabajo como auxiliar en una farmacia con la churrería. En su primera etapa acudía a una treintena de fiestas al año, pero en este siglo lo redujo a cuatro de la capital lucense, Sarria y Betanzos.