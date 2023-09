El chubasquero, la moda indie

No llevaría ni tres temas cuando Alberto Jiménez, el cantante de Miss Caffeina, le decía al ya numeroso público que seguía el concierto en el escenario principal: "Parece que tenemos una nube negra encima, pero esperemos que no llueva". Cinco minutos después, parecía que el Miño entero se hubiera salido del cauce y estuviera cayendo al prado.

La desbandada fue inmediata pero escalonada, y de pronto todo el paisaje se fue convirtiendo en un festival de colores a media que los chubasqueros iban cubriendo personas y mochilas. Casi todos de plástico de esos baratos para aguaceros ocasionales o para atracciones de agua de parque temático, y casi todos de colores chillones, lo que al menos creaba un conjunto muy vistoso.

Bajo un árbol pequeño pero frondoso, que formaba con su copa una especie paraguas, quince o veinte personas, quizás más. "Yo he llegado hace poco de A Coruña", comentaba un hombre mientras comprobaba en su móvil las predicciones de lluvia, "y cuando pasaba con el coche por un alto y he visto la nube ya me ha olido mal, pero no esperaba tanto". Al menos, se consolaba, "no he venido con tienda de campaña, voy a dormir en la furgoneta".

A su lado, una chica que se protegía con un pequeño paraguas de las enormes gotas de agua que ya iban filtrando entre las hojas protectoras, le respondía: "Yo me quedo en casa de una amiga, y menos mal porque las habitaciones estaban carísimas".

Cada árbol que ofreciera el mínimo cobijo, cada zona cubierta, cada carpa en la que se pudiera encontrar un hueco estaban ya ocupados por los varios miles de personas que a esta hora ya habían accedido al recinto. Otras muchas optaron por marcharse, quizás a casa, quizás a sus habitaciones, quizás a sus furgonetas. O simplemente hasta la fachada de uno de los pabellones del Pazo de Feiras con unos voladizos sorprendentemente amplios y acogedores.

Pese a todo, nadie parecía darse por vencido. La lluvia ni siquiera logró frenar el auténtico de reguero de chubasqueros que seguía desaguando hacia el recinto del festival por las cuestas que unen la zona con la parada de la línea de autobuses de Caudal. Nadie pasó sed.