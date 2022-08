La CHMS anula la restauración del caneiro de Acea de Olga

La Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) ha comunicado este viernes la anulación de la obra de restauración del caneiro de Acea de Olga. Del mismo modo, rescinde la tarea encargada a Tragsa para el arreglo de la zona.

Desde la CHMS señalan que la razón es que Patrimonio Natural no ha resuelto la autorización para trasladar el mejillón de río, lo que imposibilita la ejecución de la obra.

"Esta obra só pode realizarse durante o periodo de estiaxe, de feito a planificación prevista era a de poder comenzar a principios de xullo (nos 10 primeiros días), a estas alturas non é posible esperar máis" explicó José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación.

"Somos sabedores da importancia que ten para a cidade de Lugo e os lucenses esta actuación, ao tratarse dunha zona das máis transitadas pola ciudadanía, zona de práctica deportiva para os piragüistas; engadindo ademáis que, o non arranxo do caneiro, implica o avance da erosión na ribeira do Colexio da Ponte" lamentó Quiroga.