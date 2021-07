La CHMS invita al Fluvial de Lugo a que vuelva a optar a la concesión

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga, ha invitado este lunes a su homólogo del Club Fluvial de Lugo (que cuenta con más de 17.000 socios), Tito Valledor, a que vuelva a optar a la concesión tras haber concluido la misma.

Estas declaraciones las ha realizado en un receso de dicho encuentro, celebrado en la sede de la Confederación en la ciudad de Lugo, tras haber vencido la concesión al Fluvial.

"Estamos con la predisposición total de explicar y clarificar todos aquellos aspectos a la directiva del Club Fluvial de si quieren optar a una nueva concesión que no haya dudas y que ese tercer intento, después de dos fallidos, pueda cristalizar en un buen acuerdo", ha resumido.

Quiroga ha expuesto que "si solicitan una nueva concesión", será "en concurrencia competitiva y nadie está libre de que otras entidades también puedan concurrir como pasó en 2019". "Yo puedo afirmar que la reunión está discurriendo en el sentido aclaratorio que es lo que se buscaba, se está también con detalles técnicos", ha precisado.

Asimismo, Quiroga ha comentado que esta reunión se celebra "siempre con el ánimo de si vuelven a presentar solicitud de concesión lo tengan claro y no haya errores". "La Confederación está deseosa de poder conceder una concesión al Club Fluvial si la presenta o a cualquier otra entidad, y acabar con esta problemática que se viene suscitando en torno al dominio público hidráulico, que son 10.100 metros cuadrados, en el entorno que todos conocéis (en torno del Miño)", ha subrayado.

Con todo, el Fluvial tendrá que renunciar a la piscina infantil en el río, y así lo ha transmitido Quiroga que esta "tiene que desaparecer y podrá haber otro tipo de usos".

"Para una piscina no es condición sine qua non que esté metida en el río, y eso es una cosa que aunque aparecía en algún medio que data del año 1964, ese tipo de actuaciones en dominio público no prescriben", ha concluido el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.