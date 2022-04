La CHMS convertirá el antiguo restaurante O Muiño en un espacio divulgativo

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil está redactando un proyecto, que prevé que esté listo en mayo, para convertir el antiguo restaurante O Muiño, sito en las afueras de Lugo a orillas del Miño, en una especie de centro de interpretación de los caneiros y pesqueiras que había en este cauce fluvial.

Los técnicos realizarán este martes una prueba de carga para comprobar si en la primera planta, en donde se encontraba la cocina y un amplio comedor, se podrían instalar paneles informativos para acoger visitas escolares.

Además, se derribarán las construcciones anexas a este molino de finales del siglo XVIII y principios del XIX, como la terraza o la caseta de la pulpería.

Estas obras, que dieron a conocer este lunes el presidente del órgano de cuenca, José Antonio Quiroga, y la alcaldesa Lara Méndez, se pueden acometer una vez que la CHMS recuperó este edificio singular tras un duradero pleito con la familia que lo explotó como restaurante hasta mediados de la década pasada.

Se prevé además que en la planta baja se instale una piedra de moler para que se pueda contemplar cómo funcionaban los molinos de agua.

José Antonio Quiroga y Lara Méndez coincidieron en destacar que así se recupera "un espazo emblemático" a orillas del río Miño para que lo disfruten los lucenses.

Pero este proyecto, que por ahora no está cuantificado, no es el único de la Hidrográfica en Lugo. En junio prevé iniciar las obras de recuperación del caneiro de Acea de Olga, que está entre el puente viejo y O Muiño. Su presupuesto ascenderá a 320.000 euros.

También tiene previsto iniciar el próximo verano las obras para rehabilitar la pesqueira do Lulo, que está 600 metros aguas abajo, que se encuentra "moi deteriorada", según Quiroga. La inversión en este caso ascenderá a un millón de euros.