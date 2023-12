La CHMS confirma a Adega que el caneiro del Fluvial es público

La organización ecologista Adega informó en una nota de que la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS) le acaba de comunicar oficialmente que el caneiro que conecta el Club Fluvial con la fábrica de la luz "está vinculado á central hidroeléctrica en desuso e non á entidade deportiva".

Según Adega, esta información contradice lo establecido en el proyecto para la renovación de la concesión y legalización de las instalaciones existentes en el Club Fluvial, en el que se indicaba que el caneiro o dique que delimita la zona de baño, y que conecta las instalaciones de la entidad deportiva con la fábrica de la luz, formaba parte de sus instalaciones. "Porén revisando as fichas do PXOM de Lugo", asegura, "o caneiro figura de titularidade pública e non privada, ao que hai que engadir a resposta por parte da CHMS".

En este sentido, reclama a la CHMS que no renueve la concesión al Fluvial ni legalice las instalaciones, ya que el club "modificou esta infraestrutura ao longo do tempo, realizando obras e cambiando por completo a morfoloxía da construción tradicional. Para tales obras non se solicitou autorización nin á Dirección Xeral de Patrimonio Natural nin previsiblemente á CHMS".