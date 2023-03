La chimenea en el salón

Noa, una vecina de Santo Grial, nunca pensó que la decisión de cambiar su antigua caldera por una nueva le iba a suponer un vía crucis administrativo y judicial que la ha obligado a reformar media casa y a terminar con una chimenea atravesando su salón.

La mujer explica que cuando su vieja caldera estanca se estropeó, decidió cambiarla por una de condensación, "que son las que se comercializan, porque las otras ya ni se fabrican". El problema empezó cuando apreciaron que necesitaba otra chimenea de salida, ya que la común de los vecinos era para humos y la nueva emitía vapor de agua. Con el permiso de los vecinos, sacó la chimenea por el patio de luces, "cumpliendo la normativa de la Xunta, con licencia de obra del Concello, y todos los certificados de Industria y de los instaladores".

Uno de los vecinos, sin embargo, no pensaba lo mismo. Alegó que la ventana de uno de sus baños y la de cuatro de plancha recibían las emanaciones, y que eran gases. De poco valió que se le demostrara que la caldera emitía vapor de agua. La Xunta, en contra de lo dicho anteriormente, consideró que la tubería de la chimenea no podía ir por ahí y el asunto terminó en el juzgado. El juez, ante el estupor de Noa, le ordenó retirar la tubería y restituir todo a su estado anterior.

"Me dijeron que era la primera vez que se veía una sentencia así", lamenta, "y la única solución que encontré para no quedarme sin calefacción es reformar todo el piso y llevar la tubería hasta la fachada principal trasera, con la autorización de la comunidad de vecinos". El resultado es que una tubería atraviesa la vivienda, "por el pasillo aún pudimos meterla por el falso techo, pero en el salón no había y hemos tenido que taparla con una falsa viga".

Noa asume que, en su caso, no hay ya más solución y que ha tenido suerte de poder hacer la reforma y de la que caldera tuviera la suficiente potencia para una chimenea tan larga, pero se pregunta "qué va a pasar cuando al resto de vecinos se les empiecen a estropear sus calderas, porque las máquinas no son eternas. Y hay que tener en cuenta que en este edificio hay cuatro patios de luces", recuerda.