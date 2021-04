LA ASOCIACIÓN Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (Apehl) dio a conocer el pasado martes la constitución de su nueva junta directiva, frente a la cual fue reelegido como presidente Cheché Real, por un periodo de cuatro años. El dirigente asociativo atravesó el periodo más complicado de la historia de la hostelería. Las medidas para frenar la pandemia provocada por el covid debilitaron a un sector que sacó fuerzas de flaqueza ante el cierre forzoso de toda actividad durante demasiados meses. Cheché Real y su directiva trabajan desde entonces por reflotar la situación de sus asociados y para ello desarrollarán un intenso plan que abarca la promoción turística de la provincia y la formación de los profesionales de la hostelería para potenciar la economía durante el verano y el próximo año Xacobeo.

¿Cuáles serán los primeros pasos que dará la directiva de la Apehl, para reflotar al sector hostelero?

Lo primero que vamos a hacer es tratar de seguir creciendo. Es un dato curioso, pero la Apehl creció durante la pandemia con establecimientos que se dieron de alta, por la labor de información y detalle que ofrecimos a nuestros socios. También está por ver cómo queda la cesión por parte de la Xunta de Galicia a la Apehl del antiguo edificio que albergaba el hospital de San Miguel, en A Tinería, para trasladar allí nuestra sede y habilitar un centro de formación del sector en cuenta se finalice con la rehabilitación.

¿Los socios de la Apehl podrán contar con el apoyo del colectivo provincial como ocurrió hasta este momento?

Sí, ayudaremos a nuestros socios en todo lo que necesiten, y complementariamente realizaremos una labor de promoción siempre en colaboración con las administraciones, porque estamos en contacto con los 67 ayuntamientos de la provincia. Después de este desaguisado será importante la promoción para arrancar la maquinaria y ponerla en marcha. Estaremos atentos también a la posible declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad, porque será un pilar importantísimo para atraer la afluencia del turismo a Lugo. Si después de la muralla, el Camino de Santiago y la playa de As Catedrais contamos con otro icono más con esta distinción, sería un empujón muy importante para Lugo. Y por supuesto, seguir con la captación de nuevos socios. Todo esto no sería posible sin la incansable labor de los trabajadores de la Apehl.

¿Qué actos promocionales prepara la Apehl para el 2021?

Estaremos presentes en Fitur dentro del stand de Turismo de Galicia y regresaremos a la Vuelta a España con nuestro histórico eslogan ‘Y para comer, Lugo...’, donde se degustarán los productos típicos de la provincia de Lugo, que nos cederán las distintas denominaciones de origen protegidas.

¿Este último año fue la peor etapa que atravesó la Apehl desde su fundación en 1976?

Desde luego, el covid es un francotirador que creó una gran incertidumbre sobre el futuro de todas las personas y administraciones. Nuestro mayor enemigo fue el covid y los contagios; por los protocolos, los cierres, el no saber que iba a pasar...

¿Debería ampliarse el horario de apertura de la hostelería?

Sí, a partir de este momento, con la llegada del buen tiempo y ante el verano, se deben ampliar los horarios en la medida de lo posible. Actualmente, está permitido consumir en las terrazas hasta las nueve de la noche, y vamos a solicitar que se amplíe hasta las once si remiten los contagios. También solicitamos a los establecimientos de hostelería que no se extralimiten con la ocupación de los espacios públicos por las terrazas.

¿Son necesarias las ayudas directas de las administraciones para el sector hostelero?

Sí, desde luego. En estos momentos el sector necesita una liquidez que no tiene. No porque la hostelería vuelva a trabajar se deben exonerar las ayudas directas de las administraciones. Durante la pandemia cerraron definitivamente entre el 20 y el 40% de los locales, y otros muchos van a cambiar de titularidad. Otro caso extremo es el del ocio nocturno, lleva un año cerrado y entendemos las protestas porque no les dejan trabajar.

¿La Apehl debe potenciar la formación en el sector?

Sí, tenemos que trabajar en la formación de los empresarios y los trabajadores. No puede ser que cualquier persona pueda abrir un establecimiento sin poseer la formación adecuada. Trataremos de crear un certificado que acredite el tiempo que esa persona ha trabajado en el sector o acreditar sus horas de formación o títulos superiores. Debemos competir en formación y excelencia en el servicio en la barra, la sala y la cocina.