Cheché Real: "É bo regularizar as terrazas, en Lugo estamos atrasados, había adefesios"

Que opina o sector da hostalería sobre o plan de regularización das terrazas que acaba de anunciar o Concello, como paso intermedio á ordenanza que prevé aprobar?

Vémolo moi ben. A cidade está crecendo en número de visitantes e temos que dar a mellor imaxe que poidamos, estética e de servizo. O que había era unha solución que se adoptou ás présas e correndo a raíz dos peches xeralizados que sufrimos polo covid, cando non se nos deixaba traballar no interior e tiñamos que seguir pagando impostos, taxas, luz... E hai que dicir tamén que esa solución lle veu moi ben á xente en xeral, que tiña un espazo de lecer.

Pasaron catro anos e, segundo datos do Concello, hai máis de 300 terrazas, das que só 53 solicitaron permiso e pagaron a taxa en 2023. Esa solución deviu en abuso?

Abuso non. Aínda que verdadeiramente chegou a haber terrazas que eran un adefesio, non había por onde collelas... Tería que haber un control por parte da administración.

E tamén responsabilidade dos hostaleiros...

Os empresarios non deixan de ser cidadáns, e cando un cidadán non ten responsabilidade terá que vir o comandante e mandar parar.

E chegou unha comandanta [a nova alcaldesa, Paula Alvarellos] e mandou parar.

Se hai irresponsabilidade, que se corrixa. A nós tampouco nos convén porque xera unha imaxe pésima. O que tratamos de inculcarlles aos nosos asociados é que hai que cumprir a normativa, toda.

O Concello abrirá un prazo dun mes para que os hostaleiros levanten as terrazas de prazas de aparcadoiro e de carga e descarga e para que regularicen as demais, coa correspondente autorización municipal. Que consecuencias cre que van ter estas medidas? Reducirase o número de terrazas? Ou o tamaño dalgunhas?

Para empezar van desaparecer as que están en calzada, que, por outra parte, para iso non fai falta un bando. Chegaría con darlle orde á Policía Local e que tras un, dous ou tres avisos, se non hai resposta, denunciara. Podía terse feito hai tres, catro ou cinco meses. E logo, como non se pagaba, pode que algún hostaleiro que tiña 15 mesas decida ter 7 ou 8. Algún cambio vai haber, está claro.

O Concello prepara unha ordenanza específica de terrazas e aínda non está claro —ou alomenos non o di— se no futuro as vai permitir de novo nas calzadas. Cal é a súa opinión ao respecto?

Eu vexo ben que se permitan sempre e cando sexa en lugares nos que non se interrompe e non se molesta e onde non haxa perigo para a integridade das persoas.

Isto último como se garante con coches pasando ao carón?

Pois acotando eses espazos dalgunha maneira. En Lugo estamos moi atrasados en cuestión de terrazas. Hoxe hai outras formas de ‘terraceo’ que non son catro ou cinco mesas cunhas cadeiras.

Refírese a terrazas pechadas?

Poden ser pechadas, semipechadas, con pisos de madeira pegados á beirarrúa... Na Rúa Laurel, a rúa de viños máis popular de Logroño, hai cinco ou seis anos que non hai ese tipo de terrazas, senón mesas altas para apoiar o codo ou a cervexa, polo ancho da rúa. Iso vai pasar nos cascos históricos.

Creo que hai que manter os horarios actuais das terrazas como mínimo e consensualos para permitilas no ocio nocturno

A nova ordenanza prevé terrazas estables, pechadas polos laterais e con cuberta desmontable. Veas oportunas? Deberían pagar o mesmo que outro tipo de terraza?

En principio, estou a favor de todo o que beneficie o sector e non interfira na vida dos cidadáns. Opinarei se me gustan ou non cando se diga como van ser e que prezo van ter. Ao mellor teñen que ter outro prezo e que cada empresario decida se lle interesa ou non.

Na actualidade, o horario das terrazas é o mesmo que os dos locais aos que pertencen, que á súa vez depende do tipo de licenza dos establecementos. Na ordenanza prevense poñer horarios de peche, en función do día da semana e da época do ano. Que lle parece?

Penso que para nada é necesario, que como mínimo hai que manter os que hai agora. O que hai que acotar son comportamentos.

E quen e como se acotan eses comportamentos?

Primeiro, con educación e con formación, chamándolle a atención á xente. E logo a Policía, como calquera outro altercado, pero, agás cuestións puntuais, non hai problemas.

Os altercados son a excepción, pero grupos de persoas falando nunha terraza de madrugada pode molestar os veciños, que seguramente preferirán que a terraza peche ás 23.30 pola semana e unha hora máis tarde as fins de semana a que o faga no seu horario de peche, que adoita ser maior.

E haberá veciños que incluso preferirían non ter terraza. O que sería interesante é que se abrira a posibilidade para o ocio nocturno, onde agora non están permitidas, cuns horarios que obviamente habería que consensuar.

Nalgúns momentos, pasados e recentes, a hostalería foi crítica co trato recibido por parte das administracións. Mencionaba antes que no covid tiveran que seguir contribuíndo, aínda que en Lugo acabóuselles eximindo das taxas das terrazas durante dous anos, entre outras medidas. Catro anos despois, que balance fai?

Eximíusenos desas taxas durante dous anos e o compromiso eran tres. O que teño que dicir é que foi un momento difícil para todos, tamén para os gobernos. E que tras os primeiros momentos de confusión e de queixármonos e de manifestármonos, as administracións, todas, botaron unha man como puideron. Pero tamén digo, sen ser xurista, que se nos obrigaron a pechar porque había un estado de excepción, tamén tería que haber esa excepcionalidade para non ter que pagarmos absolutamente nada, porque non se nos permitía xerar cartos.