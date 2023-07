La pregunta era clara: ¿cuáles son las mejores playas de la provincia de Lugo? Pero la respuesta fue confusa e incorrecta. La herramienta de inteligencia artificial ChatGPT no conoce Lugo ni sus playas. Quien busque las esencias de A Mariña es mejor que ignore las recomendaciones del chat y se deje llevar por el olor a salitre.

Chat GPT ofrece un listado de seis playas que considera las mejores de A Mariña, pero solo dos existen. Se inventa tres y otra la cambia de ubicación.

Las únicas recomendaciones fiables del chat son la playa de As Catedrais de Ribadeo, que es su primera opción, y la de As Pasadas de Barreiros, que propone en quinto lugar.

Los puestos segundo y cuarto de la clasificación de ChatGPT están ocupados por dos supuestos arenales a los que la inteligencia artificial atribuye también el nombre de As Catedrais, pero situados en Foz y Benquerencia. En ambos casos aclara que, aunque comparten nombre con la afamada playa de Ribadeo, son distintas. Apunta, además, que el municipio de Foz se encuentra al sur de la provincia de Lugo, detalle que desvela una confusión absoluta en cuando a la geografía lucense.

Playa de As Pasadas, en Barreiros. Iria L.V.

Tanto en Foz como en Benquerencia existen alojamientos que se llaman As Catedrais. Esto podría explicar el error de ChatGPT, pero no justificarlo, porque la pregunta requería su opinión sobre las mejores playas, no hospedajes.

En el tercer puesto, el chat se pierde totalmente y salta las fronteras de Galicia para adentrarse en Asturias y proponer como lucense la playa de Esteiro, en Muros de Nalón. No existe tal lugar en este ayuntamiento asturiano, por lo que posiblemente el interlocutor virtual se haya confundido con otro arenal lucense que lleva ese nombre.

En el sexto y último puesto de la clasificación de ChatGPT figura la playa de San Román, que la inteligencia artificial ubica en Viveiro, aunque realmente está en O Vicedo.

Buen vendedor

La respuesta de ChatGPT a la pregunta sobre las playas lucenses es la de un buen vendedor. No escatima en elogios: destaca las bondades de cada arenal, incluso de los inventados, y presenta la escasa información de la que dispone sobre la costa de Lugo en un envoltorio atractivo.

Si ChatGPT es una herramienta de inteligencia virtual que aprende de la interacción con humanos, de su respuesta se deduce que hasta el momento ha tenido pocas conversaciones con lucenses o no ha estado muy atento.