A Chanca acogerá todos los jueves de agosto música lusa y gallega en vivo

El Ayuntamiento organiza para este mes de agosto, y dentro de la programación de la Capital da Cultura do Eixo Atlántico, espectáculos circenses todos los miércoles y conciertos de música gallega y portuguesa todos los jueves. La música en vivo se concentrará toda en A Chanca en reconocimiento a la conmemoración del 150 aniversario de la construcción del puente.

Las citas, que serán gratuitas y abiertas, comenzarán mañana en la Praza de Augas Férreas con la actuación de Circo Galaico, mientras que los siguientes miércoles el circo se trasladará al Parque Rosalía de Castro, con Cuacac; Praza do Castiñeiro, con Coa música a outra parte; Parque da Milagrosa con Nougat, y zona fluvial, con Marionetas Musicais. Todos darán comienzo a las seis de la tarde.

"Paiasos, malabaristas, monicreques... dinamizarán diferentes prazas da cidade con cinco espectáculos exclusivos de grupos galaicos e lusos para goce das familias que poderán encher de entretemento as tardes, co valor engadido que ofrecen as fantásticas paraxes naturais que temos no municipio e que, por si soas, se constitúen como un punto de encontro espléndido para socializar e aproveitar o tempo libre", explicó la alcaldesa, Lara Méndez.

Los conciertos en A Chanca comenzarán el día 3 con la actuación del artista luso Gustavo Almeida. Para el día 10 está prevista la de Sin tron ni son; el 17, la de la Big Band Theory; el 24, de Superglú y, finalmente, el día 31, Alda Várez y Richi Ponce.

La regidora recordó que este año se celebra el 150 aniversario del levantamiento del viaducto. "Que mellor forma de celebralo que concentrando neste barrio boa parte das actividades para convidar á cidadanía a visitalo", destacó. Además, recordó que en la primera de las actuaciones se celebrará paralelamente un picnic "nunha contorna envexable". Los recitales de A Chanca tendrán lugar a las 21.00 horas. La programación completa se puede consultar en lugocapitaldacultura.com.



