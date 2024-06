Una "chafallada" de muro de luz en A Residencia enfrenta a Concello de Lugo y Xunta

Las obras que la Xunta está realizando en el barrio de A Residencia de Lugo han añadido otro elemento de polémica: un trozo de muro aislado de unos dos metros en que están colgados varios cuadros eléctricos de alumbrado público, y el teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, definió gráficamente como "chafallada".

A la exigencia de este a la Xunta para que dé una solución, el delegado autonómico en Lugo, Javier Arias, le recordó que esos cuadros eléctricos son del propio Concello, que debe ser quien se responsabilice.

Arroxo critica la actuación de la Xunta

En este sentido, Rubén Arroxo criticó la postura de la Xunta respecto a este muro apuntalado tras a renovación del entorno de A Residencia, y aseguró que "a Xunta sempre segue o mesmo proceso, planifican mal as obras e despois reclaman ao Concello que rematen os traballos que deixan a medias".

De este modo, consideró que lo sucedido ahora es comparable "ao acontecido co novo auditorio, a Xunta deixou a medias o equipamento da estrutura, supoñendo un sobrecusto tanto económico como administrativo para o Concello".

"Malia que hai cadros eléctricos que son titularidade do Concello", prosiguió el portavoz del BNG, "o Concello é afectado polas obras que executa a Xunta, polo que é responsabilidade deles como promotores da renovación da contorna da Residencia a execución dunha solución máis estética". En su opinión, "isto é algo habitual nas obras, tanto de particulares como doutras administracións que afectan ás instalacións municipais, non entendemos a postura da Xunta de botar balóns fóra".

Arias: "Que antes de falar, consulte cos seus socios"

Era su respuesta al reproche que antes le había realizado Javier Arias por llamar "chafallada" al muro de la disputa. Según recordó el delegado de la Xunta, el muro "está aí unicamente para soster cadros eléctricos do Concello dos que depende a iluminación pública do barrio", por lo que recomendó a Arroxo "que antes de falar de máis, consulte cos seus socios de goberno, porque non é de recibo manter ese muro despois dun investimento de máis de 32 millóns de euros para cambiar a fisionomía de todo un barrio como fixo a Xunta de Galicia e deixar ese muro no medio desta gran actuación".

Arias también añadió que "a Xunta se dirixiu en varias ocasións ao Concello de Lugo para solicitarlle que traslade eses cadros pero, segundo as contestacións recibidas, a administración local non os cambiará ata que proceda ao arranxo da rúa, que aínda estamos esperando".