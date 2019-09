O Cetal presenta os resultados dun proxecto sobre dixitalización do control da conservación do leite 

O Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo (Cetal), en colaboración con As Vacas da Ulloa, PSVet Dairy Quality, 2xMil e Data Monitoring, organizan a xornada de presentación de resultados do proxecto Control de procesos usando tecnoloxías de Internet para a conservación do leite nas explotacións gandeiras.

Segundo informou o Cetal, a xornada está dirixida a profesionais do sector lácteo, empresas e industrias lácteas, investigadores e profesionais relacionados co sector agrario e o desenvolvemento rural.

A xornada comezará este xoves ás 11.00 horas no salón de actos do Cetal en Lugo coa presentación do acto por parte do director xeral deste organismo, Javier Bueno.

A continuación Natalia Estévez, da empresa Proquimia S.A., impartirá un relatorio titulado Técnicas de limpeza de tanques de frío. Após ela, os representantes das cinco entidades participantes no proxecto explicarán "os principais fitos no desenvolvemento dos traballos realizados, así como os resultados obtidos máis destacados", indicou a organización.

Ao final da exposición, os asistentes poderán debater sobre as utilidades dos resultados do proxecto na conservación do leite nos tanques de frío.

O proxecto Control de procesos usando tecnoloxías de Internet para a conservación do leite nas explotacións gandeiras foi aprobado no ano 2018 dentro da convocatoria de axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

O grupo operativo está formado por As Vacas da Ulloa SCG como coordinadora do grupo, a empresa Grupo PS Vet Dairy Quality SL, a empresa 2xMil SCG, a empresa Data Monitoring SA e a Fundación Centro Tecnolóxico Agroalimentario de Lugo.

Este grupo traballou para crear un dispositivo denominado DATALACT e valorar a súa aplicabilidade no control da calidade hixiénica do leite no tanque de frío.

Após a finalización do proxecto polo grupo operativo organízase a presente xornada de difusión para compartir tanto o produto xerado como as súas diferentes aplicacións con todas aquelas persoas interesadas.