Cesáreo López y el arte de viajar soñando

Cesáreo tardó un tiempo en soñar a bordo de los barcos. Al principio se despertaba mareado y confuso. "Estuve embarcado en la marina mercante. Los primeros días me mareaba mucho. Después aprendí que, para evitar ese problema, hay que dormir sin almohada", aconseja.

Un sueño no se puede interrumpir, porque tiene un cuerpo frágil. Si se despierta se muere. Con cada fallecimiento se va matando el alma, como avisaba el poeta Mario Benedetti. Algunos sueños son tan largos que requieren varias horas para poder ser viajados, como es el caso de los que llevan a Cesáreo de la Tierra a otros planetas.

Hace 79 años empezó a soñar en Adai (O Páramo). A los doce sus padres se trasladaron a Lugo, donde reside, jubilado de la vida y entregado a la jornada laboral de soñar. Nunca llega a las ocho horas. Se regula por el reloj de las apetencias. "Me acuesto cuando tengo sueño, pongo documentales de animales en la televisión para quedarme dormido y me despierto a cualquiera hora, suele ser hacia las cinco de la mañana". Su tarea al levantarse era hacer una crónica de lo que había soñado.

Era feliz navegando. Su trabajo a bordo era "cocinar para quince personas tres platos para comer y otros tantos para cenar". También cocía "el pan cada día y, a veces, algo de pastelería". Cuando atracaban en un puerto regalaba dulces a los niños que se acercaban al barco. "En Houston venían muchos". Arribó a muelles de Australia, Tasmania, Rusia o China. "Ganaba bien, a los dos años ya me había comprado un piso en Lugo".

Unicamente estuvo embarcado durante cuatro años. "Tuve un problema de salud", explica. Al quedar en puerto seco estuvo trabajando en Correos, tanto en Madrid como en Lugo y Becerreá.

Le gustó Japón, a donde voló con el resto de una tripulación para fletar un barco nuevo. "Hubo dos japoneses que navegaron con nosotros, pero no les entendía. Mi madre me recomendó en un sueño que aprendiese inglés y no le hice caso. El inglés es necesario porque cuando voy a otros planetas me hablan en inglés y no les entiendo".

Conserva sus sueños catalogados en tomos

Tiene clasificados sus sueños en siete tomos, de unas mil páginas cada uno. Los documenta con narraciones, fotografías y mapas de los sitios que ha visitado mientras estaba durmiendo. Porque no estaba dormido, sino durmiendo. Dormía con voluntad para poder viajar.

Después de 17 años escribiendo sus fantasías oníricas, Cesáreo ha dejado de hacerlo. Quería publicar una revista como National Geographic con las exploraciones que hace en su subconsciente. "Los contaría en la radio o en la televisión, pero no me pagan". Sus viajes sin conciencia son baratos, pero quiere cobrar por su habilidad, como muchos otros.

La vocación de Cesáero es ser aventurero onírico. Sus ojos son grandes y vigilantes. Viste pantalones cortos con muchos bolsillos y calza unas botas anchas y negras por si en un momento cualquiera tiene que partir a un lugar salvaje o inhóspito.

Lo que más valora de los sueños "es que llevas el cuerpo como lo tienes, puedes comer o hacer el amor porque el sueño es la vida. En otros planetas viven como nosotros. En Marte hay tragaperras y en Venus fuman mucho". Cesáreo tuvo un acercamiento a Pili y antes, a Dolores. "Había soñado con ellas cuando era pequeño, los sueños se convierten en realidad".