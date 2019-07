César Strawberry es uno de los integrantes de Def con Dos, grupo contratado por el Concello de Lugo para las fiestas de San Froilán. Su actuación, aunque faltan unos meses para que ocurra, trae cola. La condena —ya recurrida— a un año de cárcel que pesa sobre él por enaltecimiento de terrorismo por la publicación de unos tuits es el motivo por el que los partidos del Concello llevan desde el anuncio de su contratación con un cruce de acusaciones que, previsiblemente, se prolongará hasta San Froilán.

No es la primera vez que tocan en Lugo.

Eso es. Hemos tocado varias veces. De hecho recuerdo que el último concierto que hicimos en Lugo fue en el San Froilán de 2008.

¿Qué tienen pensado para el público lucense en este concierto?

Haremos un repaso a nuestra discografía y presentaremos algún tema nuevo como el single que sacamos hace un mes y medio y que es el primer adelanto del que será nuestro próximo disco, que se publicará en febrero de 2020. Yo personalmente voy muy contento a Lugo porque conozco bien la ciudad —soy oriundo de Ribadeo— y considero que cuando toco en Lugo toco en casa.

¿Está al tanto de la polémica por la contratación de Def con Dos en el San Froilán de este año?

Lo que sé es que el Ayuntamiento de Lugo nos ha contratado, del mismo modo que en el 2008 se nos contrató con total normalidad.

Tanto el PP de Lugo como Cs han criticado mucho la contratación. Dicen que se está malversando el dinero público y que sus críticas por traerlos a Lugo no tienen que ver con un ataque a la libertad de expresión si no con el respeto de valores comunes. ¿Qué opina?

Creo que si en 2008 se contrataba a Def con Dos con normalidad para San Froilán, no hay ninguna razón para que no puedan hacerlo ahora. Todo lo demás son las protestas enfervorecidas injustificadas de gente que lo que pretende es hacer política con la cultura, que es algo absurdo. Nosotros somos un grupo que ha tocado en ayuntamientos de cualquier signo desde siempre y sin ningún problema. Ahora, como la derecha está pugnando por quién va a ser el líder de la ultraderecha en que se están convirtiendo al abrazar las propuestas de Vox, llevan a cabo este tipo de persecuciones inquisitoriales que no tienen sentido en un país democrático. Lo que hacen con estas polémicas es el efecto contrario, conocido como ‘Streisand’: cuanto más quieren pedir que no toque un grupo, más gente va a querer verlo, como nos ha sucedido en el ayuntamiento de Oviedo el año pasado en las fiestas de San Mateo.

El BNG justificó su actuación diciendo que Lugo tiene que ser un espacio para la libertad de expresión. La contratación se hizo poco después de que el partido entrase en el Concello y sin tener en cuenta a la comisión de fiestas. ¿Considera que se están politizando las fiestas?

No creo que se politicen unas fiestas por contratar a un grupo como el nuestro. Si no sucedió en 2008 no sé por qué iba a pasar ahora.

¿Qué diría a aquellos que están en contra de su actuación?

No les tengo que decir nada. La libertad consiste en que cada cual pueda escuchar lo que quiera. Por ejemplo, yo no escucho a Jiménez Losantos porque me repugna lo que dice, pero lo que no voy a hacer como demócrata es pedir que se silencie. La gente que no le gusta lo que hacemos, que no venga.

Después de que se hiciera pública su condena, ¿no está cansado de este tipo de polémicas que surgen cuando un ayuntamiento quiere contratar un concierto de su grupo con dinero público, como pasó en Madrid o Málaga?

Evidentemente todo este proceso de persecución inquisitorial absolutamente injustificado e ilegal tiene un coste emocional, social, de imagen pública... Pero en este caso es todo tan absurdo... La gente hace acusaciones desde la más absoluta ignorancia de lo que soy y lo que he hecho, o de lo que haya hecho el grupo, como cuando Ortega Smith me llama proetarra. Pero yo creo que este tipo de actos tienen el efecto contrario, porque la gente está harta de estas estrategias de descrédito de la ultraderecha.

¿Cómo evoluciona el recurso a su condena del Supremo?

La Unión Europea, en marzo de 2018, tuvo que lanzar a España una directiva en la que se explica claramente cómo hay que interpretar el delito de enaltecimiento de terrorismo, y en esos supuestos no entraba nada de lo que yo pude escribir. Con lo cual estoy más que absuelto en el tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que pasa es que para acudir a Estrasburgo primero debo que recurrir al Constitucional. Así lo hice; mi recurso de amparo fue admitido y en este momento estoy esperando la resolución.