Cerco al conductor infractor en la ciudad

La ciudad registró este año dos fallecidos en accidentes de circulación, el más reciente de un motorista que fue alcanzado por un coche que conducía un hombre con una elevada tasa de alcohol, pero la siniestralidad ha disminuido respecto a antes de la pandemia, según datos de la Policía Local. Esta acude a todos los siniestros, aunque se salden con partes amistosos entre los implicados, y lo que detecta también es más infracciones graves. Los delitos aumentaron este año un 68%.

En esa reducción de la siniestralidad tiene mucho que ver la intensificación de los controles de seguridad. Están permitiendo que afloren conductas al volante muy irresponsables y que algunos conductores sean retirados de la vía pública. Entre enero y septiembre de este año, la Policía Local realizó 7.236 denuncias a conductores por infracciones de la seguridad vial, cifra a la que hay que sumar aquellas relativas a documentación (falta de ITV, de seguro del vehículo...), que también realizan los policías locales pero son instruidas por la Jefatura Provincial de Tráfico. Estas también han aumentado de forma muy considerable.

Un 475% más de denuncias por conducir con alcohol

Las denuncias de radar móvil aumentaron un 85% (hasta 594) en los primeros nueve meses de este año respecto al mismo periodo del 2019, el ejercicio más comparable por ser el último anterior a la pandemia. Las sanciones por conducir con alcohol se incrementaron un 475% (hasta 285) y con otras drogas, un 425% (hasta 17). No solo creció la cifra de denuncias sino también la de delitos, lo que implica mayor gravedad de las infracciones. Los delitos por conducir con alcohol (con un tasa superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado) se incrementaron un 54%.

Más conductores sin permiso de conducir y sin seguro obligatorio

Los conductores que fueron detectados al volante sin permiso de conducir aumentaron en el periodo señalado un 95% (48) y aquellos que circulaban sin puntos, un 84% (19). No es fácil discernir, explica el intendente de la Policía Local, Jesús Piñeiro, si hay más conductores en esa situación o si se detectan más debido al aumento de los controles. Gracias a estos, también se han detectado más delitos por conducción temeraria (tres), por negativa a someterse a medición de alcohol (cinco) y por exceso de velocidad (tres). En este caso se considera delito cuando se supera en 60 kilómetros el límite.

Aumenta la tasa de alcohol por semana y en mujeres

Uno de los principales cambios que está viendo la Policía Local en sus controles es la elevada tasa de alcohol que arrojan algunos conductores durante los días de semana. "Hay unos índices de alcohol que nos sorprenden. Y sobre todo han aumentado muchísimo en las mujeres conductoras", explica el intendente de la Policía Local. "Los fines de semana es una tónica normal. Llegamos a 13 y 14 denunciados, que para casco urbano es una cifra importante". Se detecta también un mayor consumo de drogas, sobre todo de cannabis y cocaína, señala.

La gran preocupación: los "delincuentes viales"

A la Policía Local le preocupan sobre todo los "delincuentes viales", que no son tanto aquellos que cometen una infracción grave una vez sino los reincidentes y los que en un mismo acto conculcan más de una norma, a veces administrativa y otras con carácter ya de delito por su gravedad. "Nos preocupan muchísimo y no los queremos circulando por el casco urbano porque, además, muchas veces evitamos que salgan a la carretera. No son muchos, pero sí que los hay. Hay gente que tiene un desprecio total por el cumplimiento de la norma. Le da igual salir sin carné y encima ir bebido. O con el permiso retirado y con drogas, y en algunos casos con alcohol y con drogas. Hemos visto de todo", afirma Piñeiro. El perfil de este tipo de conductor es el de varón de entre 25 y 45 años.

Control de alcoholemia realizado por los agentes de la Policía Local de Lugo en la Avenida de Madrid. SEBAS SENANDE (AEP)

La explicación: ¿más desfase o más control policial?

Piñeiro no descarta que la vuelta a la normalidad tras la pandemia y tras periodos de fuertes restricciones de movimientos y de actividad social pueda estar provocando una mayor ingesta de alcohol asociada a la fiesta o un consumo más irresponsable, pero detrás de ese afloramiento de conductas ilegales al volante también está el aumento de los controles policiales. "Desde que a mediados de 2019 me hice cargo de la Policía Local nos marcamos como una de nuestras prioridades la seguridad vial. Aumentamos la presión para sacar de la vía pública al delincuente vial. Ningún conductor quiere llamarse así, pero si comete un delito lo es", afirma el intendente. Esa mayor vigilancia es posible debido a que la Policía pasó de 90 a 119 agentes, aunque todavía le faltan 21 para completar la plantilla.

Se redujeron los accidentes y los casos con peatones implicados

La efectividad de los dispositivos de vigilancia está demostrada, afirma Piñeiro, y los datos de siniestralidad la corroboran. Entre enero y septiembre de este año hubo 587 siniestros en la ciudad, un 8,5% menos que en el mismo periodo de 2019. Los accidentes graves pasaron de 22 a 15, los leves de 620 a 572 y los atropellos, de 41 a 36. En el total de siniestros hubo más vehículos implicados (subieron de 1.354 a 1.391) y menos peatones (de 75 a 14).

Con todo, los controles no son garantía de riesgo cero y este año se produjeron dos muertes en casco urbano, de dos motoristas. Uno falleció en A Milagrosa después de perder el control del vehículo y otro fue arrollado recientemente cuando estaba detenido en un semáforo de la Ronda do Carme por un conductor que arrojó 0,78 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado. El límite está en 0,25 miligramos. "Nuestro objetivo principal es sacar de la vía pública a los delincuentes viales. No levantamos la presión que ejercemos y no lo vamos a levantar porque nos está dando muy buenos resultados. Ha bajado la siniestralidad y los accidentes graves han bajado muchísimo, aunque el riesgo cero es imposible", afirma el máximo responsable de la Policía Local de Lugo.

A Milagrosa, Marina Española y Augas Férreas, zonas calientes

Las infracciones al volante están bastante asociadas a locales de ocio nocturno con ambientes problemáticos, que están más o menos concentrados en zonas como A Milagrosa, Marina Española y Augas Férreas, explica Piñeiro. La Ronda da Muralla y la Avenida da Coruña son vías donde también se detectan infracciones y delitos. Algunos de los mayores excesos de velocidad se producen en la Avenida Infanta Elena.

Drogas en transportistas y velocidades en repartidores

Los controles de la Policía Local en la Ronda da Muralla a partir de las seis de la mañana sirvieron para detectar excesos de velocidades de conductores de reparto de mercancías. Y dispositivos de tarde entre los polígonos de O Ceao y As Gándaras arrojaron conductores de vehículos de transporte con drogas ingeridas.

Se ve mucho Whatsapp y puede costar 6 puntos y 200 euros

La vigilancia con coches camuflados permite que afloren conductas irresponsables durante la conducción, como el uso del teléfono. Ir sujetando el teléfono mientras se habla en modo manos libres está castigado con 200 euros y la retirada de 6 puntos del carné, al igual que hacer uso del Whatsapp. Si se va manteniendo una conversación oral pero con el móvil apoyado en el coche no es infracción. "Vemos mucho uso de Whatsapp durante la conducción. Es una infracción grave", explica Piñeiro, quien también señala que se aprecia una relajación en el uso del cinturón en casco urbano, sobre todo en los asientos traseros. La sanción es de 200 euros y es para el pasajero que incumple la norma.

Pruebas en el volante para detectar reformas del vehículo

La Policía Local también detecta "bastantes reformas del vehículo de importancia" y que no están permitidas, como la colocación de luces de colores en la matrícula o en la parte delantera del coche o modificaciones del volante para asemejarlo al de los coches deportivos. "Hacemos una pequeña prueba al conductor para comprobar si el volante está en el lugar adecuado o ha sido adelantado. Le pedimos que, con las manos en el volante, trate de accionar los indicadores de dirección", explica Piñeiro.

¿Cuándo, cómo y dónde se realizan los controles policiales?

Los conductores deben saber que en cualquier momento del día y de la noche y en cualquier lugar de la ciudad pueden ser sometidos a un control de la Policía Local, afirma su máximo responsable. Los distintos tipos de dispositivos de vigilancia se han incrementado de forma muy notoria desde 20219 gracias al aumento de efectivos policiales y a la puesta en marcha de un plan de trabajo sobre seguridad vial, explica Piñeiro.

La Policía Local lleva a cabo varios tipos de dispositivos. Los filtros son operativos muy ágiles, lo que permite llevarlos a cabo en distintas zonas de la ciudad en un mismo turno. Se hace una especie de embudo con dos coches patrulla para que los conductores reduzcan la velocidad. Un primer agente da el alto y, en función de lo que observe, deriva el vehículo a una zona donde otro policía le realiza la prueba de alcoholemia y comprueba la situación del coche, el conductor y los pasajeros, como permiso de conducir, ITV, seguro y uso de cinturones. Otros dispositivos son los controles de alcohol y de drogas. Son aleatorios y al mismo tiempo un agente chequea con una tablet la situación del vehículo y del conductor en las bases de datos que comparten las administraciones públicas. Se pude saber hasta si una persona está en busca por una deuda con la Seguridad Social.

¿Cómo se mide el alcohol y las drogas en los conductores?

Cada coche de la Policía Local lleva un etilómetro de muestreo y si el conductor da positivo se le realiza otra medición de precisión en el furgón de Atestados. El límite de alcohol por litro de aire aspirado es de 0,25 gramos. A partir de 0,60 es delito, por lo que Atestados intruye diligencias para juicio rápido. Siempre se inmoviliza el coche hasta que el conductor da negativo o autoriza por escrito a otra persona a llevarlo, previa comprobación de que tiene permiso de conducir en regla y da negativo en alcohol. Lo mismo sucede con el test de drogas, muy similar a los populares tests de covid, que permite diferenciar distintas sustancias. Si el resultado es positivo pero no influye en la conducción es una infracción administrativa castigada con 1.000 euros y retirada de 6 puntos

Tretas: cambios de conductor y de sentido e identidades falsas

Hay conductores que intentan eludir los controles de seguridad con tretas como intentar intercambiarse con el acompañante unos metros antes, cuando detectan el dispositivo policial, e incluso cambiar el sentido de la circulación en calles anchas, como la Avenida República Argentina. Otros conductores muestran identidades falsas. Suele suceder con ciudadanos de algunas nacionalidades donde los parecidos entre familiares son grandes. Sin embargo, a menudo se acaban delatando a través de pequeños interrogatorios.

Jaulas y coches camuflados para evitar la huida de conductores

La Policía utiliza distintos métodos para tratar de evitar que los conductores eludan los controles. Coloca dispositivos en forma de jaula, es decir, con coches que cierran el paso en todas las direcciones. Son muy efectivos también los coches camuflados, que se van renovando periódicamente para que no acaben siendo reconocidos. Se usan en modo fijo o itinerante y permiten a los agentes ver conductas irresponsables de los conductores, como uso del teléfono móvil y falta de cinturón. También sirven para comprobar las formas con las que algunos intentan evitar los controles.

Muchas denuncias pero, ¿qué pasa con las penas?

En este momento no hay ningún lucense en prisión por delitos contra la seguridad vial, cuya pena implica siempre la retirada del carné de uno a cuatro años y sanciones económicas elevadas. Sin embargo, muchas veces se producen reducciones en virtud de acuerdos con la Fiscalía. En muchos casos, las condenas se sustancian en juicios rápidos.

Cumplimiento de las condenas: la vigilancia continúa

La Policía Local también vigila que conductores infractores cumplan las condenas, asegura el intendente. Los agentes tienen acceso a la base de datos de las condenas y, por ejemplo, están atentos a si una persona que tiene el permiso de conducción retirado utiliza o no el coche para sus desplazamientos al trabajo. "La seguridad vial es una de nuestras prioridades porque en el casco urbano es un trabajo que nadie más puede hacer. De la seguridad ciudadana también puede ocuparse la Policía Nacional pero la vial es una competencia exclusiva nuestra", concluye Piñeiro.