El hospital y los centros de salud llevan ya más de una semana trabajando para resolver la mayoría de consultas por teléfono con el objetivo de que el menor número de pacientes posible tenga que ir físicamente, evitando concentraciones de gente. En este momento el Hula ya ha o bien realizado por teléfono o bien postergado entre el 60% y el 70% de las consultas, según reconoció el jefe del servicio de Admisión, Jorge Peinó.

Los médicos revisan sus agendas para ver en qué casos se puede atender al paciente por teléfono —por ejemplo para dar el resultado de una prueba, hacer ajustes de tratamiento o seguimiento del caso— y en cuáles es preciso postergarlo hasta que pase la crisis del Covid-19, que tiene a gran parte del hospital centrado en el diagnóstico, atención a los actuales afectados y preparándose para los que desarrollen síntomas en los próximos días y semanas.

A aquellos pacientes a los que se estima que puede retrasárseles la cita, se les llama por teléfono antes. Por tanto, todo aquel paciente que tenga una consulta o una prueba fijada para estos días y que no reciba llamada alguna debe acudir tal y como tenía previsto.

El doctor Peinó explica que se intenta hacer con más antelación pero a veces se llama el día antes. Insiste también en algo que cree de vital interés para los afectados. "El paciente no tiene que hacer nada. Si se le va a atender por teléfono le llama su médico. Si se le va a retrasar la cita para más adelante le llamamos desde Admisión y, si es así, no tiene que volver a pedir cita, no tiene que volver al médico de cabecera por otro volante, se le fijará otra cita cuando todo esto haya pasado", explica.

El servicio de Oncología se ha fijado como objetivo ante la crisis del Covid que solo el 20% de sus consultas sigan siendo presenciales

Las pruebas diagnósticas y consultas de vías rápidas, tanto las de tumores como las de otras patologías, se mantienen como antes para no retrasar ningún diagnóstico ni el inicio de ningún tratamiento en esos casos.

El jefe de Oncología, Sergio Vázquez, explica por su parte que en su servicio han ido incrementando el porcentaje de teleconsulta casi cada día para evitar visitas innecesarias a pacientes especialmente vulnerables como los suyos. El objetivo es que solo el 20% permanezcan como presenciales.

A todos los pacientes en tratamiento con quimioterapia, tanto en el Hula como en Burela o Monforte, se le revisa la analítica que le hacen en su centro de salud y se le hace telemáticamente cualquier ajuste de tratamiento, de forma que el paciente va directamente al hospital de día a recibirlo sin pasar por consulta.

Para asegurarse de que un servicio esencial no se ve parado por la infección, los oncólogos se dividirán en dos grupos y, cada semana, uno trabajará presencialmente y otro desde casa, donde tendrán acceso a la historia clínica de los enfermos.