Cerca de 140 promotores y particulares aplazaron el pago de tasas urbanísticas en Lugo

Casi 140 promotores y particulares se han acogido en la capital lucense, a lo largo del mes de mayo, al aplazamiento de las tasas urbanísticas acordado por el Concello de Lugo como una de las medidas para intentar paliar las consecuencias económicas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

Este fue uno de los datos que el concejal de urbanismo sostenible, Miguel Couto, le dio a conocer a los representantes de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apec) durante un encuentro telemático que mantuvieron este viernes.

El objetivo de esta videoconferencia, según aseguró el gobierno local, era realizar un seguimiento de la situación en la que se encuentran las empresas lucenses de la construcción, tras las primeras semanas en las que se ha llevado a cabo el proceso de desescalada, y conocer cuáles son sus preocupaciones y las dificultades con las que se van encontrando a medida que se avanza en la recuperación de la actividad.

Miguel Couto afirmó ayer que el gobierno local tiene "un compromiso, non só público senón manifesto, con todo o tecido produtivo do municipio", con el que se suele mantener "en permanente contacto" desde que se decretó el estado de alarma. Según aseguró este concejal, lo que se pretende es "artellar medidas que axudasen a garantir a viabilidade dos negocios e a estabilidade económica dos mesmos, pero tamén das familias que dependen deles".

El edil de urbanismo sostenible dio cuenta asimismo a los representantes de la Apec de diferentes iniciativas que ha llevado a cabo el Concello de Lugo para "a reactivación do traballo en prol do mantemento do emprego", con la pretensión de evaluar con esta sectorial "o seu calado e repercusións".

CONTRATADAS 15 OBRAS. "Só durante este último mes, cando comezaron a levantarse algunhas das restricións do confinamento, o Concello abordou a xestión de 15 contratos menores para a execución de obras municipais co fin de propiciar a reactivación laboral das pequenas empresas que concorren a este tipo de adxudicacións", explicó Miguel Couto.

Este edil también informó en esta reunión telemática de que 136 lucenses se acogieron durante este mes al aplazamiento del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Icio) y de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.

"Un adiamento co que se pretende favorecer a liquidez financeira de promotores e particulares para que, con eses cartos, que non terán que abonar ata que reciban a autorización administrativa, poidan facer fronte a outros gastos propios da súa execución", afirmó Miguel Couto.

El concejal de urbanismo sostenible destacó que todas estas medidas se adoptaron tras poner en común las propuestas del sector con las indicaciones técnicas realizadas por el equipo de trabajo creado por este departamento. Couto hizo hincapié en que se trata de "saír xuntos da crise sanitaria, actuando da man o ámbito público e o privado, coa finalidade de minimizar os efectos e prexuízos da Covid-19".

La depuradora, incluida la Edar en un estudio sobre Covid-19

El edil de medio ambiente, Álvaro Santos, remitió este viernes Augas de Galicia la autorización para incluir a la estación depuradora (Edar) de Lugo en el protocolo, impulsado por esta entidad, para detectar alertas tempranas del nuevo coronavirus.



COLABORACIÓN. El Concello pondrá a disposición de la Xunta y de las universidades sus instalaciones y recursos para proceder a la realización de analíticas que se llevarán a cabo en las aguas fecales, entre otros elementos, para contrastar si hay residuos del virus.