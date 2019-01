Los centros sociales abren bajo mínimos y con más de 50 trabajadores en el aire

Los centros sociales municipales funcionan este martes y lo harán el resto de la semana a medio gas, con las instalaciones abiertas y dispuestas a recibir usuarios pero sin acoger ninguna actividad programada. La finalización del contrato por parte de Serviplustotal, que se hizo cargo de ese servicio hasta el pasado domingo, ha dejado a 4.200 usuarios sin clases y talleres por ahora y a unos 50 trabajadores en el aire, pendientes de una subrrogación que no tienen tan claro que se produzca y con deudas atrasadas que dudan si cobrarán.

La concejala de bienestar social, Ana González Abelleira, insistió este lunes en su convicción de que el lunes 28 podrían reanudarse con normalidad las actividades, al hacer efectivo un contrato puente (provisional hasta que salga el definitivo) que quiere prolongar hasta mayo, cuando se cierra la temporada de cursos. Explicó que cuenta con dos lotes, de los que uno ya está adjudicado, aunque podría modificarse el contrato. Por ahora, el de dinamizadores (que hacen tareas de ordenanzas) lo asume Dinamiza Social, una firma de carácter social que es la que abre y cierra los centros en los que esa tarea no la asumen ordenanzas funcionarios municipales. Son también quienes los sustituyen cuando faltan y alguno asume tareas como la de supervisar los bailes para mayores de los fines de semana.

La otra parte, la de monitores, pretende adjudicarse con un procedimiento negociado a una de las dos firmas que presentaron ofertas. No se hizo hasta ahora porque, hasta la semana pasada, Serviplustotal decía que era una la trabajadora con derecho a ser subrrogada y este lunes remitió un listado de diferentes trabajadores que podrían serlo. "Es una lista aleatoria, en la que no se justifica por qué esos trabajadores están en ella", dice la edil. Explicó que como las empresas necesitan tener esa información para conocer cuánto personal propio pueden aportar, el contrato no pudo adjudicarse.

La gestión de ese contrato fue objeto de críticas este lunes por parte del PP y EU. Para la concejala popular Mari Teijeiro delata "a falta de control" que, todavía, el Ayuntamiento no tenga sobre la mesa la información que precisa para licitarlo. Cree que un contrato menor como el que se propone ahora y cuyo importe está limitado por ley a 15.000 euros "como moito solucionaría a situación durante un mes e medio" y duda que las clases se puedan retomar el 28.

Esquerda Unida señala "a neglixencia" en la gestión del gobierno municipal, al que acusa de ignorar sus avisos previos y permitir a la empresa continuar con el contrato cuando debiera habérselo rescindido a finales del curso anterior.

DEUDA. Esta crisis ha servido para dejar en evidencia la manera en la que operaba esta adjudicataria con sus trabajadores, que no les comunicó que dejaba el servicio (que prestaba con un contrato prorogado desde el pasado octubre) hasta el pasado viernes. Los ordenanzas se enteraron en realidad por whatsapp por la mañana, cuando se les dijo que debían entregar las llaves en el Concello. Una de las afectadas dijo que supo el nombre de su sustituta de Dinamiza Social cuando un operario acudió a cambiar la alarma.

Los monitores lo supieron a las seis y media de la tarde a través de un correo electrónico. Ni unos ni otros tienen muy claro quiénes tienen derecho a ser subrrogados y acudieron a una reunión en el Ayuntamiento de la que volvieron a salir sin esa información. González Abelleira les recordó que esos son, en realidad, acuerdos entre dos empresas.

Ninguno de los consultados quiere que se haga público su nombre o cargo exacto por temor a que eso influya en su futura subrrogación y todos aseguran que la empresa les debe dinero, además de que tendía a "pagar mal y tarde". "Solo atendía a amenazas, si les decías que ibas a ir a inspección de trabajo entonces a lo mejor sí te pagaban lo que te debían", dice una trabajadora.

La negativa a cumplir el convenio y subir el salario a la plantilla, denunciada por Ace- EU, le valió a Serviplustotal una sanción de 9.000 euros.



Esqueda Unida criticó este lunes que solía pagar sistemáticamente por debajo del convenio, abonando la hora a 4 euros a los ordenanzas y a 6 euros a los monitores. Lo cierto es que la situación es más precaria. Algunos monitores muestran correspondencia con la empresa en la que se explica que se paga la hora a solo 2,6 euros.