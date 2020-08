Los centros se preparan para septiembre pese al recelo de los padres

Los centros educativos ultiman este mes, a contrarreloj, los preparativos para adaptarse al nuevo curso escolar, que comenzará el 10 de septiembre en Primaria y el 16, en Secundaria, FP y BAC. Tras la publicación por la Consellería de Educación, el pasado 22 de julio, del Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos centros de Galicia de Ensino non Universitario para o Curso 2020-2021, la pelota está ahora en el tejado de los colegios e institutos, que deberán adecuar sus instalaciones a un plan de actuación propio que tenga en cuenta todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus entre los profesores, los alumnos y el resto del personal de los centros.

Uno de los centros educativos lucenses que ya tiene todo ultimado, un mes antes del inicio del curso, es el CIFP As Mercedes, donde se ejecutó el plan anticovid adaptando las instalaciones al uso que se les dará en meses venideros. Mamparas, entradas y salidas separadas para las distintas familias profesionales, equipos de profesores distribuidos por familias, distancias de seguridad entre mesas marcadas con pegatinas y tomas de temperatura diarias son algunas de las medidas que afectarán a los más de 600 alumnos del centro, que se pondrán en marcha una vez comiencen las clases. "Teremos habilitadas tres entradas distintas no centro. A porta lateral será para os alumnos das familias de Instalacións e Mantemento e Enerxía e Augas; a central será para os de Automoción e a central-lateral esquerda, para os de Comercio e Marketing", especifica Joaquín Expósito, director del instituto.

Unas cintas adhesivas, pegadas en el suelo, delimitarán los dos metros de rigor de distancia entre mesa y mesa en cada aula.

Otra de las medidas será que cada profesor imparta solo en una de las cuatro familias profesionales. "A idea é que non se mesturen profesores e alumnos. É dicir, trataremos de que cada profesor teña un determinado número de alumnos e que sexan sempre os mesmos para que haxa menos posibilidade de contaxios", afirma Joaquín Expósito.

El CIFP As Mercedes incorporará, además, el horario de tarde para los ciclos de formación dual de Automoción, en la especialidad de Maquinaria Agrícola e Forestal, y el de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais. También se contempla un porcentaje de horas lectivas online. "Cada departamento terá unha porcentaxe de horas de ensino -máximo, o 30 por cento do total do ciclo- de forma online, non presencial. Cada departamento determinará as horas de formación coas clases virtuais", explica el director del centro.

Todos los alumnos serán sometidos también a una toma de temperatura corporal diaria. Además, habrá alfombras con desinfectante a la entrada del centro y gel hidroalcohólico que deberá ponerse una vez que se cruce la puerta.

Otra medida que pondrá en marcha este centro será el control de los aforos, tanto en los baños como en las aulas y en las salas que comparte el profesorado. "Nos baños, limitaremos o aforo segundo os metros cadrados que teñan de superficie. Tamén o profesorado disporá dunha aula máis para levar a cabo as clases online. Asimesmo, haberá mamparas de separación tanto na sala de profesores como na de usos múltiples", indica Joaquín Expósito.

FAMILIAS. Mientras que los centros ultiman los preparativos de cara al curso que viene, los padres observan con recelo, temor y miedo todas las medidas que se están implementando ante la incertidumbre que genera la propia pandemia. "Decir que tenemos miedo es poco. Estamos aterrorizados y lo peor es que no hay un plan B en los centros viendo el nivel de contagios al que estamos llegando no hay todavía nada claro sobre lo que puede pasar en septiembre", afirma Isabel Calvete, presidenta de Fapacel, la federación de anpas de centros públicos.

Esta madre denuncia que, pese a las clases virtuales del último trimestre, "el sistema aún no está preparado para las clases online, en el rural no hay cobertura de internet suficiente y hay familias que tampoco tienen cuatro ordenadores para que puedan ser usados por padres e hijos".

Isabel Calvete insiste en que "los padres tenemos que exigir que la vuelta sea segura y no fomentar la desigualdad entre niños que tienen medios y otros que no".

La Fapacel también hace un llamamiento a las Anpas para que actúen con responsabilidad en las actividades extraescolares. La federación suspendió las charlas y talleres presenciales, que se desarrollarán en algunos casos solo de forma online.

En cuanto a las reservas de libros, de momento están yendo como se esperaba, según afirma Julián García desde Biblos. "Las reservas van a buen ritmo pero tememos que haya más devoluciones que otros años y eso sería un caos porque las editoriales solo nos permiten devolver el 12 por ciento de los libros, por lo que perderíamos mucho los libreros", cuenta el librero Julián García.

CIFP As Mercedes: Medidas anticovid

El instituto As Mercedes instaló distintos dispositivos en sus instalaciones de cara a evitar la propagación del virus entre el personal del centro y el alumnado en el inicio del próximo curso, previsto para el 16 de septiembre. Entre otras medidas, el centro dispone de alfombras con desinfectante, pegatinas en el suelo que indican las distancias, las zonas de paso y la separación entre pupitres, entradas y salidas distribuidas según los ciclos de las familias profesionales que se cursen en el instituto y también mamparas de metacrilato separatorias en salas compartidas por el profesorado. Además, el centro piensa impartir un porcentaje de horas online y también reorganizó los horarios de forma que dos ciclos de FP Dual, el de Maquinaria Agrícola e Forestal y el de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, se desarrollen en horario de tarde para distribuir mejor a los más de 600 alumnos del centro

Reunión sobre el inicio del curso

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, avanzó el viernes —tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el resto de los consejeros de las comunidades autónomas— que Salvador Illa se comprometió a dedicar una reunión de este organismo al inicio del curso que viene y a la cuestión educativa durante la próxima semana.



Jesús Vázquez Almuiña demandó, por otro lado, al ministerio que se aborde la cuestión educativa para asegurar la "coordinación entre todas las comunidades autónomas", evitar "interpretaciones diferentes" de la normativa y garantizar que "no haya dudas en la población" de que los niños podrán regresar a las aulas de un modo seguro puesto que el ámbito escolar lleva "muchos meses paralizado" y se trata de "un pilar fundamental" de la sociedad.



Ministro

El titular de Sanidad, Salvador Illa, recordó el viernes —a preguntas de los periodistas— que las competencias en Educación les corresponden a las comunidades autónomas y que el ministerio que dirige Isabel Celaá ya estableció una guía de medidas mínimas a seguir. "Ha habido varios consejeros que han manifestado su voluntad de compartir las medidas que están tomando en sus comunidades autónomas", apostilló el ministro, al tiempo que manifestaba la necesidad de abordar el tema en futuros consejos territoriales.