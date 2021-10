Os centros de ensino de Lugo retoman as actividades extraescolares presenciais

O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, anunciou que o Goberno de Lugo vén de aprobar a contratación das novas actividades extraescolares para o curso 2021-22. Arroxo explicou que "este ano retomamos as actividades presenciais, avanzando na recuperación da normalidade máis mantendo todas as medidas sanitarias marcadas polos protocolos vixentes".

A concellería de Educación inviste 49.100 euros na prestación deste servizo, o que permitirá "mellorar as condicións do persoal que traballa nestas actividades", segundo declarou o tenente de alcalde.

Rubén Arroxo destacou a "colaboración" entre o concello, as direccións dos centros e as Anpas para manter este servizo que permite facilitar a conciliación familiar, ao manter os centros educativos abertos ata as 18 horas.

As actividades a ofertar este ano son similares a anos anteriores, incluíndo baile tradicional, baile moderno, patinaxe, xadrez, pintura e actividades de animación á lectura e contacontos, adaptadas ás medidas sanitarias vixentes na actualidade.