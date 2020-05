Los centros educativos abren este lunes, sin clase, con recelos de padres y docentes

La apertura de los centros este lunes exclusivamente para tareas administrativas y el próximo día 25 para el reinicio de las clases en Infantil y el último año de Eso, Bac y FP está generando fuertes recelos entre la comunidad educativa, que teme que no se den las suficientes garantías higiénicas y sanitarias para evitar posibles contagios por coronavirus. "Volver este luns non é máis que unha triste broma", resume Julio Díaz, presidente en Galicia del sindicato del profesorado Anpe.

Esta organización solicita para la vuelta "un protocolo sanitario escrupuloso e programado de como se vai facer o final do curso onde se explique, entre outras cousas, se temos que levar máscara ou non", insiste Julio Díaz, que añade: "Resulta que teñen que estar as directivas dos centros a pé de obra o luns e non sabemos aínda nada de nada".

El sindicato Anpe pide garantías a la Xunta para que el profesorado se saque de encima el miedo a un posible contagio. "Queremos volver con total garantía pero como manter a un grupo de nenos sen que se toquen, se empurren, salten ou brinquen?", plantea Díaz.

Este sindicato también discrepa de que se abran los colegios en julio para ofrecer actividades alternativas y de apoyo a ciertos alumnos y favorecer la conciliación de las familias. Sobre este punto, indica que esta función podría estar fuera del cometido del docente. "Non queremos que se utilicen os centros educativos como aparcadoiros de rapaces, non son gardarías. E nós non somos coidadores, somos docentes. Isto supón unha denigración brutal para a nosa profesión", asegura.

PRÓXIMO CURSO. Por lo que respecta al planteamiento del inicio del próximo curso y la propuesta de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de reducir los grupos de veinticinco a quince alumnos y compaginar las clases presenciales con la teleformación, el presidente del sindicato Anpe en Galicia afirma que "o profesorado cada vez está máis aburrido das ocorrencias políticas". Para Julio Díaz, "non se poden facer propostas de quince alumnos nin de vintecinco, iso dependerá do tamaño das aulas porque se as clases son pequenas quince alumnos poden ser tamén moitos e noutras vintecinco poden estar ben, distanciados", afirma, a la vez que añade: "No rural, por exemplo, xa non hai problemas coa ratio de alumnos por docente".

Este sindicato propone hacer una hoja de ruta "coherente" de cara al curso que viene. "Non somos capaces de finalizar este curso en condicións e andamos a planificar o do ano que vén", dice.

Sobre la teleformación, Díaz considera que la tecnología aún no suple la presencia del profesor en el aula. "A figura do docente non se substitúe coa teleformación. A empatía do docente non a ten a tecnoloxía", manifiesta.

Por otra parte, Díaz también ve complicado que un mismo profesor pueda dar clase en el aula y, a la vez, hacer teleformación. "Non se poden facer dous traballos ao mesmo tempo. Haberá que duplicar o profesorado", afirma el presidente de Anpe.

Díaz opina que la formación online puede causar una brecha entre el alumnado que dispone de internet en casa y el que no.

La apertura de los centros por las tardes para repartir el alumnado es una de las opciones que plantea la federación de Anpas de centros públicos, Fapacel, a través de su presidenta en Lugo, Isabel Calvete. "Sería una manera de repartir el horario y los alumnos porque la teleformación no está funcionando. No hay banda ancha en el rural. Ahora mismo, además, cada profesor usa una plataforma distinta: Whatsapp, Zoom... Debería haber unas instrucciones para unificar la manera de trabajar de los docentes", afirma.



Isabel Calvete también se pregunta qué se hará con los niños que necesiten educación especial: "¿Habrá suficiente profesorado de apoyo el curso que viene?", se pregunta.



La presidenta de la Fapacel pide, además, que Educación aclare, tanto ahora en mayo como después en septiembre, si se van a compartir los baños en los centros, qué turnos habrá de recreo y cuál será la distancia en los comedores entre los alumnos que hagan uso de este servicio.

La presidenta en Lugo de Fapa, la federación de asociaciones de padres de colegios concertados, María Eugenia Díaz-Velarde, considera que la lucha contra el coronavirus en los centros será más difícil en la enseñanza concertada debido a que "no hay profesores suficientes, ni tampoco medios". "También en la concertada hay niños sin recursos, que no tienen ordenador, y sin embargo la Xunta repartió solo 30 ordenadores en toda Galicia para estos centros", indica.



Díaz-Velarde reconoce que la incorporación del alumnado a los centros "es difícil", tanto ahora como en septiembre, y apuesta por que los medios sean iguales en la enseñanza pública que en la concertada. "Los colegios concertados lo tienen peor en esta situación que los públicos. Incluso para usar las plataformas digitales del profesorado, que hay que pagar, lo cual es otro gasto a mayores", afirma la presidenta de Fapa en Lugo, María Eugenia Díaz-Velarde.