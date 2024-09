El centro social Uxío Novoneyra acoge un foro sobre familias monoparentales

El centro social Uxío Novoneyra acoge mañana lunes la jornada Moito que Faser, promovida por la Asociación de Familias Monoparentales de Galicia, FAGAMOS. Se trata principalmente de una jornada informativa, ya que servirá para concienciar y dar visibilidad a las necesidades y problemáticas que afrontan las familias monoparentales, así como para profundizar en la corresponsabilidad y la conciliación para lograr la igualdad.

La concejala de Bienestar Social y Mayores, Olga López Racamonde, señala que "é unha iniciativa importante para tratar moitos temas de interese non só para as familias monoparentais, senón para a poboación en xeral, que tamén ten como obxectivo favorecer a conciliación e a corresponsabilidade nos coidados do fogar, tendo en conta dun xeito especial a diversidade familiar da nosa sociedade actual". El acto —que se llevará a cabo de diez de la mañana y dos del mediodía— incluirá actividades, charlas, conferencias y un debate.