El centro social de Lamas de Prado irá al lado del área comercial Abella

El futuro centro de servicios sociales proyectado en Lamas de Prado se ubicará en un solar próximo al centro comercial Abella y dispondrá de espacios polivalentes, adecuados a distintas edades, para facilitar la convivencia intergeneracional y la conciliación familiar.

El inmueble ocupará una parcela municipal cercana al centro comercial. El proyecto se enmarca dentro del programa Dusi (Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado), financiado con fondos europeos, y pretende fomentar la inserción laboral y reducir el riesgo de exclusión social. La concejala de bienestar, Olga López Racamonde, indicó que esta localización "foi elixida de acordo con factores socioeconómicos para dinamizar e favorecer o desenvolvemento deste barrio".

Las futuras instalaciones sustituirán a las actuales del centro cívico, ubicadas en Aquilino Iglesias Alvariño. En estos momentos, los técnicos de la USC, encargados de la redacción del proyecto, perfilan las últimas modificaciones con el fin de cerrar el diseño definitivo del inmueble, que irá en la línea del edificio Impulso Verde, basándose igualmente en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente y utilizando la madera como principal material de construcción.

El nuevo centro social pretenderá ser polivalente y dar cabida a usuarios de distintas edades, favoreciendo así la conciliación familiar.

"Tratarase dun centro de servizos sociais de carácter polivalente no que terán cabida espazos destinados a actividades de ocio e culturais para todas as idades do ciclo vital —nenez, xuventude, adultos e terceira idade— baixo a premisa de favorecer a convivencia interxeracional e a conciliación familiar, así como a atención ao benestar propiamente dito", añadió la concejala de Benestar.

La responsable de área refiere que contará con un equipo interdisciplinar constituido por trabajadores sociales, educadores, animadores, auxiliares y conserjería, incrementándose el número de profesionales que actualmente integran el plantel de este centro.

Olga López cuantificó en un total de 16.000 los usuarios que tienen asignada esta unidad de atención primaria de los servicios sociales en O Castiñeiro.

El actual centro cívico de este barrio ofrece un amplio repertorio de actividades para distintos segmentos de población, dentro del programa que desarrolla el Concello en distintos centros socioculturales. Sin embargo, sí se resiente de una evidente falta de espacio que quedará solucionada con la construcción de este nuevo edificio, según el Concello.