El centro despide comercios mientras llegan nuevas firmas y otras se reubican

El casco histórico de Lugo se mueve, y no solo por las obras de peatonalización que se llevan a cabo en él sino por los cambios en su comercio. Siguen produciéndose cierres de negocios, como el bar Tribeca en Bolaño Rivadeneira o, más recientemente, el bazar Celia, un clásico de Quiroga Ballesteros, con lo que la lista de locales que tienen la verja bajada se engrosa.

Algunos llevan así muchos años, pese a sus excepcionales ubicaciones, como el bajo que ocupó Ramil en San Marcos y el de Almacenes Galán en Montevideo, pero también hay espacios que se ocupan pronto.

La zapatería Batitales cerró este año por jubilación tras medio siglo en Doutor Castro y en ella acaba de abrir Noan, una tienda de ropa de mujer multimarca de todo tipo de tallas a cuyo frente está Lucía Gómez. Llevaba quince años trabajando justo enfrente, en Adolfo Domínguez, y siempre había querido tener un negocio propio, pero el precio de los alquileres le echaba para atrás. Hace unos meses le surgió esta oportunidad y se decidió porque, por muchas incertezas que haya sobre el futuro del casco histório, "o centro sempre é o centro", afirma.

La empresaria asegura que la gente se queja de que no hay donde aparcar y que ahora las obras hacen aún más incómodo el centro, pero ella cree que la peatonalización acabará beneficiándolo. Siempre y cuando, matiza, se favorezca el estacionamiento gratis o casi gratis a quien compre en el casco histórico. Y a eso deben contribuir tanto el Concello como los comerciantes, opina.

Muy cerca, en el antiguo edificio de Zara, se prepara la apertura de una tienda de Arenal para diciembre. Primero, el cierre de la marca insignia de Inditex hizo temer un efecto arrastre, y después, la noticia de la reapertura del local por parte de la perfumería lucense, que prescindirá de la tienda de Quiroga Ballesteros, hizo confiar en que sirviese de revulsivo.

Sea esa o sea otra la razón, al centro están llegando o a punto de hacerlo algunas otras firmas. En la Rúa da Raíña acaba de abrir una tienda de moda femenina de la firma barcelonesa Simorra y casi al lado, en la esquina con Xoán Montes, se ultima la preparación del local del antiguo Pastor para K-tuin, distribuidor oficial de productos Apple. Venderá ordenadores, teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y todo tipo de accesorios y ofrecerá servicio técnico.

Pese a la progresiva marcha de franquicias al centro comercial As Termas, sobre todo de Inditex, también las hay que siguen apostando por el centro, al igual que algunas firmas locales. En la esquina de Teatro y Progreso, Magia Joya abrió su primera tienda en Galicia, a las que seguirán en breve dos en A Coruña. Y a la Rúa Progreso se trasladará en breve toda una enseña de Lugo, la tienda de fotografía Josbe. También lo hará el centro de belleza Bioco, ahora en Santo Domingo.

Inicios y finales

La apertura de Apple está a punto en Raíña. SEBAS SENANDE

K-tuin, la distribuidora de Apple, abrirá en breve en la esquina de Raíña y Xoán Montes, en el local histórico del antiguo Banco Pastor, propiedad de la familia dueña de Arenal.

El bazar Celia se despidió. SEBAS SENANDE

A finales de verano cerró en los soportales del mercado de Quiroga Ballesteros el emblemático bazar Celia. El local cuelga ahora un cartel en el que se anuncia su alquiler.

Magia Joya eligió Lugo. SEBAS SENANDE

Empresarios madrileños abrieron hace unos meses en la esquina de Teatro y Progreso una franquicia de joyas de acero inoxidable. Seguirán por A Coruña.

Ventas: bikinis y lonetas frente a abrigos y zapatillas de borreguillo, que no se venden

El caluroso mes de octubre está suponiendo todo un desafío para los comercios y muchos de ellos siguen ofreciendo artículos de verano ante la palpable realidad, donde muy pocos se deciden a probar, y menos a comprar, abrigos o zapatillas de borreguillo. La habitual jornada de comercio en la calle de los miércoles mostraba este miércoles estampas como la de un perchero con bikinis en San Pedro y un puesto con zapatillas de loneta en Quiroga Ballesteros. "O de verán teriámolo xa todo gardado se non fixese esta calor", cuenta Lucía López, en La Zapatillería.

Con todo, cree que la venta de la mercancía de invierno simplemente se retrasará y, de hecho, está reponiendo de cara a Navidad. En Vanluy, la firma de moda de hombre y de mujer de Santo Domingo, la venta de temporada está igualmente muy parada, porque el frío no llega y porque la obra de la plaza tampoco ayuda. "Como só hai unha pasarela a xente vai mirando onde pisa e non o escaparate", contaba este miércoles a media mañana personal de la tienda. "A xente aínda vai en sandalias e tirantes, pensa que o frío non vai vir e cando vén, ván todo xunto", advierte.

Reconversión: bajos que pasan a ser trasteros

Un fenómeno que ha empezado a darse también en Lugo, como en otras ciudades, es la reconversión de espacios comerciales para trasteros en alquiler. Ha sucedido al menos en un bajo de la Rúa Bolaño Rivadeneira y también en la Rúa Xoán Montes, ambos en el casco histórico.



Viviendas y pisos turísticos



La rehabilitación y la construcción de edificios en Bolaño Rivadeneira también ha sacado al mercado algunas viviendas. En otros casos la reforma de inmuebles se destina a apartamentos turísticos, como los que acaban de abrir en la parte baja de San Pedro. En la Praza Maior, la firma de servicios funerarios Serfuja reabrió el antiguo edificio Fénix.