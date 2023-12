Huéspedes argentinos y gallegos fueron los primeros en disfrutar este sábado de las habitaciones del nuevo hotel cuatro estrellas de Lugo, el EsteOeste, situado en Santo Domingo. Pero la inauguración causó tal sensación que fueron decenas los lucenses que durante todo el día acudieron a descubrir sus instalaciones.

La directora del EsteOeste, Alba Álvarez. XESÚS PONTE

"Ha estado pasando gente todo el día", contaba encantada Alba Álvarez, la directora, que destacaba que a la mayoría les sorprendió la luminosidad, la decoración y la amplitud del nuevo hotel.

Desde fuera, el hotel puede parecer más pequeño de lo que es, de ahí la sorpresa de muchos al encontrarse con espacios tan amplios como los del cuatro estrellas construido por Dmanán y que cuenta con 45 habitaciones.

Uno de los espacios del nuevo hotel. XESÚS PONTE

Alba Álvarez explicaba que muchos lucenses acudieron de paso a ver los restos del decumano, la antigua calzada romana que atravesaba esa zona y cuyos vestigios se han conservando, permitiendo que el visitante de hoy pueda tener la sensación de caminar sobre una antigua vía romana y viendo cómo era esa calle de la vieja Lucus Augusti.

Ese origen de la ciudad y, a la vez la realidad actual, queda reflejada en una escultura de Álvaro de la Vega situada a la entrada del hotel y que encandiló desde el minuto uno. La pieza escultórica retrata la figura de un romano y la de una joven actual, abrazados. A la gente le gustó tanto, contaba la directora, que "creo que todos los que han pasado hoy por aquí se han hecho un selfie con esas dos figuras".

Escultura a la entrada del hotel. XESÚS PONTE

Como le ha pasado a quienes ya descubrieron los encantos del nuevo hotel, Alba Álvarez decía que a ella también le gustan especialmente la calidez y la luminosidad del edificio, "que son espectaculares". La directora destacaba esa cuestiones entre las mejores y decía que, a mayores, "pone la guinda el equipo humano".

Se trata, decía, de un grupo empeñado en hacer que la experiencia de pasar por el EsteOeste sea la mejor. El hotel arrancó su actividad con una plantilla de diez personas, que podrá oscilar y llegar a veinte en función de la ocupación, explicaba la directora.

El hotel, en plena Praza de Santo Domingo, ocupa un lugar privilegiado del casco histórico y ese fue uno de los factores que disparó el interés de muchos lucenses por conocer el nuevo cuatro estrellas de la capital. Pero había también expectación porque se trata de un edificio cuya estructura está levantada íntegramente en madera.

Una de las habitaciones del EsteOeste. XESÚS PONTE

El resultado sorprendió a muchos. "Es de madera, pero no es una cabaña ni se le parece", resaltaba Alba Álvarez. Todo es luminoso y moderno, porque la madera está en la estructura, pero no queda a la vista, subrayaba.

De hecho, recordaba Álvarez, el edificio cuenta con una certificación de sostenibilidad, el Código Green, que incluye en sus condiciones que el inmueble sea luminoso.

El hotel estuvo lleno de vida en su primer día de actividad y sus habitaciones empezaron a ocuparse por primera vez, pero no estuvo lleno al cien por cien el primer día. En vísperas de Nochebuena no es mucha la gente que viaja, recordaba Alba Álvarez, que explicaba que son mucho más numerosas las reservas para fin de año, un momento en el que son ya muchos los que no se quedan en casa para disfrutar de las fiestas.