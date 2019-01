Centos de manifestantes defenden os dereitos da muller tras o auxe de Vox

Centos de persoas concentráronse este martes en localidades de toda España para defender os dereitos da muller e esixir que "non se de nin un paso atrás na loita feminista" ante a "choiva de falacias" da "ultradereita".

Na provincia de Lugo celebráronse concentracións en numerosas vilas coma Lugo, Monforte, Sarria ou Viveiro.

Na cidade da muralla, a Plataforma Feminista de Lugo convocou unha concentración diante do Concello para protestar contra "as medidas racistas, xenófobas e machistas da ultradereita de Vox". Ao berro de "¡Machistas e fascistas, non pasarán!", máis de 200 persoas sumáronse a unha protesta que contou coa presenza de varios responsables do goberno local y agrupacións da corporación municipal.

Na Coruña, unhas mil persoas segundo os convocantes, concentráronse no Obelisco para "alzar a voz" ante a "ameaza" de Vox e "en defensa" dos dereitos das mulleres.

"Nin un paso atrás na loita feminista", "Ás políticas fascistas, resposta feminista" ou "Fóra o machismo das institucións" foron algunhas das proclamas nunha concentración que contou coa presenza de representantes socialistas, entre eles o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero.

Pola súa banda, en Ourense, centos de persoas concentráronse enfronte do edificio da Subdelegación do Goberno para defender os dereitos da muller e que estes non se vexan cuestionados nun acto convocado pola plataforma 'Nin un paso atrás' ante a "choiva diaria de falacias" e as prácticas de "falseamiento da realidade", como recoñeceu a propia asociación.

Varias das mulleres participantes leron un documento apoiado por máis de 35 asociacións en defensa do feminismo, sindicatos e partidos políticos, entre os que se atopan CC OO, PSOE, Esquerda Unida, Ourense en Común, Gañemos ou Equo, no cal fixeron un chamamento a "tomar conciencia" e "saír á rúa" para "deixar claro que os dereitos da muller son intocables".

Neste sentido, rexeitaron os recortes en igualdade e proclamaron que as mulleres non están dispostas a "quedar mudas" e que "non hai pacto posible con aqueles que defenden as pretensións dos violentos", en referencia a Vox, partido que "lle declarou a guerra ás mulleres". "A igualdade non se vende, é preciso o apoio dos homes", pregoaron.