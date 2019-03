Máis dun centenar de persoas mobilizáronse este mércores para protestar pola sentenza do Tribunal Supremo, que confirma outra do TSXG, contra a ordenanza municipal do Concello de Lugo sobre o uso do galego.

Os manifestantes atendían así á convocatoria realizada pola plataforma Queremos Galego para concentrarse ante o edificio consistorial, un acto que contou con participación da Mesa pola Normalización Lingüística e representantes da corporación, coa alcaldesa, Lara Méndez, á fronte.

Marcos Maceira, presidente da Mesa, apelou a que "o estatuto de autonomía fala de que hai dúas linguas cooficiais en Galicia, e unha, a galega, é a lingua propia de Galicia". Neste sentido, criticou que a sentenza impoña "límites" ao emprego do galego, unha "situación inxusta".

Marcos Maceira: "É inxusta unha sentenza que impón límites ao galego"

A alcaldesa de Lugo avanzou o "agradecemento" do Concello, "tanto á Mesa como a Queremos Galego", por promover esta acción de protesta. A maiores, lembrou que, no seu día, "houbo unanimidade á hora de elaborar a ordenanza". "Houbo unanimidade tamén dos seis grupos políticos á hora de recorrer ao Supremo esta situación e seguimos manifestando a nosa defensa do noso idioma, nun momento en que hai un retroceso tanto a nivel oral como escrito do uso do galego", dixo.

Lara Méndez: "Entendemos que o galego está en risco e hai que tomar medidas"

"Entendemos que está en risco (o galego) e hai que tomar medidas, e a ordenanza ía orientada nese sentido de poñer en valor seguir defendendo o uso do galego como lingua propia que é da nosa comunidade autónoma, como aceno de cultura, como aceno de pobo", engadiu.

Lara Méndez reivindicou a coexistencia das dúas linguas, "pero que aquela que está nunha situación máis delicada teña ese plus e esas medidas que contribúan a paliar esta situación e a seguir fomentando o uso do galego a todos os niveis". "Nesta loita seguiremos", resolveu.

Mini: "Vai sendo hora de que se quiten esa vergoña"

Varios membros do BNG tamén participaron na protesta, como Bieito Lobeira, e o parlamentario e exalcalde de Boimorto Mini Rivas, ademais do portavoz municipal, Rubén Arroxo.



En declaracións aos medios, Mini Rivas enunciou que non se trata de "status xurídicos" senón "do dereito como habitantes deste país para falar e utilizar esa fala con todas as consecuencias e en todas as situacións".



"Non caben máis disquisicións, nin historias. A xente que peiteamos canas, e temos anos enrima, lembramos este país cando falar galego, á parte de ser unha cuestión de clase, era unha cuestión de vergoña. Iso pasou, ou debería ter pasado aínda que parece que para o PP e outras xentes non pasou. Vai sendo hora de que se quiten esa vergoña e que fagan forza, fagamos todos forza, para que este idioma que nos foi legado teña presenza xurídica, real, teña presenza normal nun país normal que debemos de ser", finalizou o deputado nacionalista.