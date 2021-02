Un cento de persoas participaron no certame de disfraces Entroideando 2021

Este mércores pechouse o prazo para participar no certame telemático de disfraces Entroideando 2021, no que participaron preto de 100 persoas. Maite Ferreiro destacou "a boa acollida que tivo a proposta entre as veciñas e veciños de Lugo, o que nos permitiu lembrar o carácter lúdico do Entroido, dado que este ano a situación da pandemia non permitiu manter as actividades presenciais".

Maite Ferreiro lembrou que "o certame de disfraces Entroideando 2021 non ten carácter competitivo, senón que desde a área de Cultura pretendemos fomentar o carácter lúdico do Entroido, tanto con disfraces caseiros como con disfraces máis elaborados”, e engadiu "nos vindeiros días realizarase o sorteo dos premios, no que todas as persoas que participen terán as mesmas posibilidades de gañar algún dos premios". Entre todas as participantes sortearanse 64 vales de 60 euros para mercar nas distintas librarías locais.

As actividades do Entroido complementáronse con seis concertos telemáticos, emitidos entre o sábado 13 e o martes 16 na páxina de Facebook da área de Cultura, e que en total chegaron a máis de 7.000 persoas. Maite Ferreiro destacou "o éxito deste formato nunhas datas nas que a veciñanza non se podía achegar ás instalacións culturais", e destacou que "novamente contamos coa gran calidade dos grupos de Lugo, apoiando á cultura local e segura".