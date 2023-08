El cementerio de Lugo podría contar con un monolito a las víctimas de la guerra

El cementerio San Froilán podría llegar a contar con un monolito de recuerdo y homenaje a las víctimas lucenses de la Guerra Civil. Esa es la propuesta presentada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica —presidida por Carmen García Rodeja— al Concello con el fin de que haya un espacio en el camposanto lucense para recordar a estas personas de las que ni siquiera existen tumbas.

"Queremos que haxa un monumento no cemiterio, un lugar onde se poidan poñer unhas flores en Defuntos porque cando foron soterrados, no camposanto vello de Ramón Ferreiro, estaban identificados pero, co traslado, destruíronse esas lápidas e todos foron para unha fosa común", indica Carmen García Rodeja.

El lugar donde se ubicaría este monolito sería al final del acceso principal, en el lateral derecho. La idea es llevar hasta allí una gran piedra con agujeros que simbolicen marcas de fusilamientos (balas) y una inscripción que ya está redactada. La obra la haría el escultor Jorge Pastor.

"A forma do monolito sería cadrada e tería bastante altura. A inscrición que levaría sería a seguinte: "Neste lugar de memoria, lembramos as vítimas da barbarie asasinadas e soterradas sen tumba no vello cemiterio. Eles son e serán sempre luz e voz da liberdade", explica la presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.

Carmen García Rodeja calcula que hay centenares de víctimas de la Guerra Civil, fusiladas, cuyos restos están en una fosa común en el nuevo cementerio. Lo triste de la historia es que muchos familiares desconocieron su fatal destino hasta hace solo unos pocos años.

"Fusilábanos nun lateral do cárcere ou nas tapias do cemiterio. Eran centos. Pero o peor é que as familias non sabían o que fora deles. Ninguén llelo comunicou e tampouco tiveron acceso á documentación todo o tempo da ditadura. Pensaban, en moitos casos, que se marcharan fóra de Lugo e foran fusilados", dice la presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica.

Página web

Este mismo colectivo, que lucha por dignificar a las víctimas de la Guerra Civil, también presentó ante el Ayuntamiento su proyecto de hacer una página web de los represaliados de Lugo, con el fin de que sus historias de vida no queden en el olvido.

"Parécenos moi interesante que exista unha páxina web, que todo o mundo poida consultar, onde se expliquen as historias persoais de toda esta xente, moitas veces anónima, que sufriu as consecuencias da Guerra Civil e da ditadura de Franco. Consecuencias que, despois, pasaron tamén ás súas familias. É un acto máis de dignificación das vítimas que tamén houbo en Lugo", indica Carmen García Rodeja.

De momento, el Concello no se pronunció —según afirma este colectivo— sobre ninguna de las dos propuestas presentadas, que considera de un gran interés para toda la ciudadanía.

La asociación urge al Ayuntamiento que dé una respuesta sobre estas acciones con el fin de que, al menos, el monolito pueda estar ya colocado en dos meses, para Todos los Santos.