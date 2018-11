San Froilán: un cementerio con beneficios y carencias

La tradicional visita a los cementerios durante el puente de Todos los Santos sirvió para que algunos lucenses con nichos en el cementerio municipal de San Froilán en régimen de concesión comprobasen que las sepulturas sufren filtraciones de agua provocadas por el mal estado de los tejados. De hecho, según afirma el edil de Ciudadanos, Jesús Expósito, algunas personas les trasladaron su malestar porque se haya acometido la reforma de las cubiertas de algunas torres de nichos mientras otras permanecen en el olvido, a pesar de que aseguran que han solicitado al Concello el arreglo de las sepulturas en diversas ocasiones.

"Los familiares de muchos difuntos tienen que soportar que los lugares de descanso de sus seres queridos se deterioren por la pasividad de este gobierno que no cumple con sus obligaciones de mantener en las mejores condiciones posibles el camposanto, aunque después sí que se feliciten cuando el cementerio de San Froilán recibe galardones", comenta Expósito, quien urge al Concello a contratar las obras necesarias para evitar las filtraciones de agua.

El concejal de Ciudadanos recuerda que el Ayuntamiento, como propietario del cementerio, es el encargado del "cuidado, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones", según consta en el Reglamento General de Servicios Mortuorios del Concello de Lugo.

Jesús Expósito explica que en 2015 se destinaron 48.376 euros a la reparación de tres módulos de nichos y que, entonces, quedaban unos 1.700 pendientes de que fuese reparado el tejado. "En estos tres años no solo no se han arreglado estos módulos, sino que la falta de mantenimiento ha hecho que su número aumente, llegando a los 2.000 nichos", indica el concejal, quien añade que el Concello recauda en tasas del cementerio dinero suficiente para el mantenimiento. Así, explica que desde el 2015 hasta el 2017 se han ingresado casi 460.000 euros de tasas por la prestación de servicios, pero solo se reinvirtieron en obras diversas 197.000 euros. Añade que este año en el presupuesto había una partida de 200.000 euros para obras en el cementerio, "pero el año está casi acabado y no se ha hecho nada", se lamenta Expósito.

El edil de Ciudadanos explica que según los datos aportados por el gobierno local en comisión, el cementerio de San Froilán cuenta con aproximadamente 14.000 unidades de enterramiento, "de las que más de 2.000 sepulturas tiene el techo en pésimas condiciones", dice. Recuerda que este año se conmemora el 70 aniversario de la apertura del cementerio, pero critica que el Ayuntamiento organice actos y coloque placas "en vez de arreglarlo, como piden todos los ciudadanos", opina Expósito.

Durante la pasada ofrenda de la corporación a los difuntos del municipio fue inaugurado un monumento, ubicado en la zona central del camposanto, y descubierta una placa conmemorativa de las siete décadas de su funcionamiento.

Sepulturas en mal estado de ilustres lucenses

Las redes sociales también han servido para que algunos lucenses expresaran durante la celebración de la festividad de Todos los santos su queja por el estado de las sepulturas donde están enterrados ilustres lucenses como el compositor Juan Montes, conocido por haber musicado el poema Negra sombra de Rosalía.



Otros destacadas personalidades allí, así como algunos panteones monumentales han hecho acreedor a esta necrópolis, incluida en un red de cementerios históricos, de varios premios y reconocimientos de revistas como Adiós Cultural o National Geographic.