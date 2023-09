"Celebramos La Santina con sidra y bolos preñados"

Han tomado el relevo del restaurante La Palloza en la organización de la celebración de La Santina.

Sí, como ya no existe la celebración de La Palloza decidimos hacer nosotros algo, con productos típicos y música, en El Boni (Rúa Portugal) y en Orixe do Campo, en la Praza do Campo, con otro local que hay al lado, El Santuario de Magnus. En El Boni ya lo hicimos el año pasado y hubo mucha gente porque gusta bastante la comida asturiana.

¿Qué ofrecerán?

Habrá sidra, probablemente con alguna persona escanciándola, bolos preñados, pastel de cabracho, queso de Cabrales y pimientos de Mougán.

¿A partir de qué hora se podrá disfrutar de la fiesta?

Hoy, día de la Virgen de Covadonga, a partir de las siete y media de la tarde.

¿Esperan mucha participación de la comunidad asturiana en Lugo?

Tenemos conocidos y clientes asturianos, sí, pero es algo abierto a todo el mundo, suele venir también mucha gente de Lugo. Acompañarán la oferta gastronómica con música. Sí, habrá unos gaiteiros tanto en El Boni como en la Praza do Campo.