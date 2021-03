Celebración ante la comisaría tras quedar en libertad los detenidos en Mazoi

La redada policial en el poblado chabolista de Mazoi se saldó finalmente con la incautación de cinco armas de fuego y un fusil de asalto tipo airsoft.

En concreto, durante la intervención se encontraron cuatro armas largas: tres escopetas de repetición del calibre 12 y el fusil de asalto tipo airsoft, así como dos pistolas semiautomáticas, de calibre 22 una y de nueve parabellum otra, así como munición para todas las armas, según informó este jueves la Policía Nacional.

El fusil de asalto tipo airsoft es un arma que se utiliza habitualmente para juegos, pero no sería ese el uso que se le daría en el asentamiento chabolista. "Es un arma de aire comprimido y, por tanto, no hay detonación, pero tiene su peligro y puede hacer daño y causar lesiones, aunque no mate. Y, además, es un arma con apariencia de ser de fuego y, por tanto, intimida", explicaban este jueves desde la comisaría lucense. Esa apariencia, que la hace muy coercitiva, sería la razón por la que formaba parte del equipamiento de los detenidos en la espectacular operación policial.

La intervención dio lugar, además, a cinco detenciones, incluida la de un menor de edad. Así, Fueron arrestados bajo los cargos de tenencia ilícita de armas y amenazas cuatro varones y una mujer. Esta, según las indagaciones policiales, actuaría como testaferro para la obtención de la licencia de las armas de caza.

La Policía Nacional informó este jueves de la operación, confirmando la envergadura del despliegue, ya avanzada por los vecinos. Los agentes se desplegaron en el poblado chabolista tras obtener la autorización del juzgado para intervenir y realizar un registro a raíz de una denuncia por amenazas que se había producido en una red social.

En el mensaje se amenazaba de muerte con las armas ahora incautadas a los denunciantes, según dio a conocer este jueves la Policía Nacional, cuerpo que ya realiza habitualmente labores de vigilancia en ese poblado.

Se trata de un asentamiento que ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, según denuncian los vecinos, cada vez más atemorizados por la problemática situación.

En la operación en el asentamiento de Mazoi participaron los grupos de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la comisaría de Lugo, que actuaron con el apoyo de los indicativos de Radiopatrullas, así como la intervención de las unidades especiales de la Jefatura Superior de Galicia. El operativo incluyó la colaboración de guías caninos llegados de A Coruña.

La ayuda de esa unidad fue relevante, porque fueron los perros los que marcaron la droga encontrada en la zona. Intervinieron también en los registros y detenciones agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), adscritos a la Jefatura Superior de Galicia y llegados también de A Coruña.

Respecto a las drogas localizadas en la intervención, la Policía Nacional avanzó ayer que se han incautado dos envoltorios de una sustancia blanca, que podría ser cocaína. Se intervino también una balanza de precisión.

La droga localizada, de haber llegado a ser distribuida, podría dar unas cincuenta dosis.

Fiesta tras darles el juez la libertad

La Policía puso este jueves a disposición judicial a los cinco arrestados, que fueron puestos en libertad tras prestar declaración ante el juez. La salida en libertad de los arrestados dio lugar a que los familiares organizaran una celebración en toda regla delante de la comisaría.



CONCENTRACIÓN. Los parientes de los arrestados habían permanecido ya de forma casi permanente a las puertas de la comisaría desde que se produjo la intervención policial en el poblado. Esa concentración llamó mucho la atención del vecindario. En Mazoi crece la inquietud de los vecinos de la parroquia por la situación del poblado.