O Ceao se quedó sin vacas

Hubo una vez, hace ahora 50 años, que el Ayuntamiento de Lugo decidió levantar unas instalaciones de un mercado ganadero en O Ceao. El polígono –entonces, para nada industrial– echaba a andar y había parcelas suficientes para llevar allí de todo.

En una época –los años 70 del pasado siglo– en la que los mercados ganaderos comenzaron a aflorar por distintos puntos de Galicia, Lugo no quería quedarse atrás sin tener su propio mercado.

Por otra parte, la construcción de la estación de autobuses, en la actual Praza da Constitución, desterró de allí la feria semanal del ganado, lo que obligó a construir unas instalaciones que albergasen los tratos entre ganaderos, para lo que se barajaron varias opciones.

Esos fueron los principios y así se levantó el mercado ganadero en 1973 pero aquella propuesta municipal tuvo sus días contados y muy poco uso se le llegó a dar. "Fue una propuesta que hizo entonces el concejal de Mercados, Luis López-Díaz Pallín. De hecho, se popularizó una canción que decía: Con una vaca y un ternero, Pallín hizo un mercado ganadero", recuerda el periodista Alfredo Sánchez Carro.

El proyecto del mercado ganadero –del que todavía queda el esqueleto en una parcela del polígono– fue redactado, según cuenta Sánchez Carro, por Jesús Ferrer Lariño, "casado con la hija del entonces presidente de Abella", añade.

El nacimiento del mercado ganadero surgió con la tendencia imperante, en aquel momento, en todo el país, de eliminar las tradicionales ferias donde se comerciaba, hasta entonces, con el ganado. "En toda España, se quería que desapareciesen las ferias de ganado y, en su lugar, crear mercados, espacios cerrados de compra-venta de vacas. La instalación de este primer y único mercado ganadero en Lugo trajo bastante polémica en su día porque se había barajado llevarlo para Nadela antes de que se instalase en O Ceao y, al final, se fue para el polígono", relata Sánchez Carro.

Nadela

Craso error. El fracaso fue estrepitoso. Ni las vacas, ni los ganaderos vieron con buenos ojos ese espacio desangelado que presentaba el futuro polígono.

"El Ayuntamiento se había planteado, en un primer momento, llevarlo a Nadela, donde había feria y sigue habiendo los días 15 y 29 de cada mes, pero al final no se hizo. Y esa decisión municipal no sentó bien en Nadela. Se optó por O Ceao que, entonces, era un monte raso donde no había nada y allí el Concello cerró un espacio donde antes se guardaban los vehículos abandonados para reconvertirlo en mercado ganadero", recuerda el periodista.

Se celebraron –dice Sánchez Carro– "tres o cuatro mercados, pero ninguno más, aquello no funcionó nunca", insiste. ¿Y por qué no resultó? Pues, simplemente, porque O Ceao no dejaba de ser lo que siempre fue: un monte.

"La gente no iba a O Ceao para nada. Era un sitio que estaba distante de Lugo, fuera de la ciudad, donde estaba la Cámara Agraria o la Hermandad de Labradores. Nadela, en cambio, aunque estaba a las afueras, era un sitio conocido por los labradores porque allí había una feria y ya iban antes", explica Alfredo Sánchez Carro.

La razón por la que la ubicación del mercado ganadero en Nadela no salió adelante fue, según recuerda este periodista, que había poco espacio y que estaba muy cerca de la carretera.

"En Nadela, el sitio se hacía pequeño porque lo que pretendía el Ayuntamiento entonces era que el mercado ganadero de Lugo tuviese alcance regional, que fuese un lugar de referencia en Galicia. Por otra parte, también había mucho tráfico en Nadela, por donde pasa la N-6, y acabó enviándose el proyecto para O Ceao, donde había espacio suficiente para hacerlo y no había tanto tráfico", asegura Alfredo Sánchez Carro.

Abandono

Hoy, todavía quedan resquicios de las instalaciones de aquel mercado ganadero de Lugo, que fue proyectado y construido con ganas de ser un referente en Galicia y que apenas levantó cabeza dentro del sector pecuario.

Las instalaciones que no fueron derribadas aún presentan un serio estado de abandono, dado que llevan casi medio siglo sin ser utilizadas, lo que contribuye a desmerecer todavía más aquel proyecto municipal.

Diez millones, solo para desinfección

Las obras del que iba a ser Mercado Regional Ganadero fueron visitadas, a finales de enero de 1973, por el subdirector general de Sanidad Animal, Luis Mardones Sevilla, que anunció en Lugo que la dotación del equipo sanitario de desinfección y saneamiento animal correría a cargo del Ministerio de Agricultura y costaría unos 10 millones de las antiguas pesetas de la época.



Sala de subastas

Luis Mardones también sugirió entonces que el futuro Mercado Regional Ganadero tuviese una sala de subasta de ganados y otra de exposiciones. El mercado ganadero de Lugo nunca llegaría a tener ese ámbito regional que sí tuvieron el de Amio, en Santiago, o el de Silleda, germen de la Semana Verde.