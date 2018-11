O Ceao ofrece naves a precios millonarios, pese a la baja demanda

Una nave de 3.600 metros cuadrados que se encuentra en la principal arteria del polígono industrial de O Ceao, la Avenida Benigno Rivera, se acaba de vender por 750.000 euros. Ese precio es casi tres veces inferior al importe que se solicitaba hace más de dos años, 2,1 millones.

Ese desplome en el precio retrata la floja demanda que tienen las naves en venta en este polígono de la capital lucense, que acaba de cumplir medio siglo de su puesta en marcha.

Aun así se siguen ofreciendo construcciones en O Ceao o en su entorno a precios millonarios. En el top ten figura una nave que está en las inmediaciones del centro comercial As Termas, de 5.500 metros cuadrados, que está a la venta por 2,1 millones, o la de un concesionario de automóviles que cerró hace ya ocho años, sita al pie de la carretera Nacional VI, por la que piden 1.750.000 euros. En este caso lleva aparejados unos terrenos de más de una hectárea de superficie.

Por encima del medio millón de euros se manejan varias naves: una en la Rúa do Vidro, de 2.800 metros cuadrados, por un precio de 777.000 euros; otra en la Rúa dos Carros, de 1.600, por 542.000, y la restante en la Rúa da Industria, de 900, por 520.000. Estas dos últimas pertenecían a una empresa de carpintería metálica y a otra de montajes eléctricos, respectivamente, que entraron en liquidación, tras presentar concurso de acreedores hace unos cuatro años.

Más económicas son si se compra la parcela y se construye. Su precio puede oscilar entre los 400 euros por metro cuadrado en la Rúa dos Carros y los 500 en la Rúa das Cesteiras, según explica la gerente de Inmobiliaria Mandi, Tamara Pumariño.

CARENCIAS. Los empresarios optan para instalarse por los modernos servicios que ofrece su vecino parque empresarial de As Gándaras o por el precio más económico de otros polígonos próximos, como Outeiro de Rei o incluso Muxa.

El presidente de la gestora que rige los destinos de la asociación de empresarios de O Ceao y As Gándaras, Francisco Dorado, atribuye ese desinterés a que es «un polígono tercermundista», que «se ha quedado antiguo debido «a la falta de atención de las autoridades pertinentes».

Francisco Dorado asegura que han llamado en varias ocasiones a diferentes puertas, sin que hayan obtenido respuesta a sus problemas. Enumera, entre otros, el soterramiento de de las líneas eléctricas, la inactividad de las cámaras de vigilancia, la falta de aparcamiento y limpieza o la necesidad de repintar los pasos de peatones.

«Los empresarios no piensan en comprar en O Ceao, así que las naves no se venden y sus dueños no las arreglan», afirma el presidente de la gestora.

ALQUILERES. Si las ventas no funcionan, el arrendamiento sí tiene demanda. Las cuatro naves de Laboratorios Nupel, la matriz del emporio que llegó a tener el empresario Jorge Dorribo, están disponibles por 1.000 euros mensuales cada una, a razón de un euro por metro cuadrado.

«Buscan superficies más pequeñas, de unos 1.000 metros cuadrados, no de 2.000, como antes», apunta Tamara Pumariño, cuya inmobiliaria ofrece nueve naves en venta y 17 en alquiler.