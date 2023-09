Varias dotaciones de la Policía Local tuvieron que acudir el pasado viernes por la tarde a un edificio de Camiño Real, en la capital lucense, ya que una persona presuntamente había causado daños en la puerta del portal de este inmueble.

Los agentes comprobaron que el cristal de una de las hojas de la puerta estaba roto. La persona que estaba allí, que sangraba por una mano, declaró que uno de los moradores del inmueble le había cerrado la puerta y que él se vio obligado a impedirlo con la mano para que no le golpease. Su versión no ofrecía credibilidad, ya que el cristal fracturado era el de la hoja de la puerta fija, no de la abatible.

Aunque en un cacheo superficial, los policías no hallaron ningún objeto ni sustancia prohibida en posesión del sujeto, los vecinos aseguraban que le habían visto lanzar un artículo a una papelera próxima. Los agentes hallaron entonces un cuchillo, de unos 20 centímetros de hoja, que inicialmente portaba el hombre, por lo que lo decomisaron y denunciaron al varón por una infracción de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por portar una arma prohibida en la vía pública.

Los agentes también informaron al representante de la comunidad de propietarios del inmueble del procedimiento a seguir para denunciar los daños sufridos.