El Caudal subió al centro de Lugo

Toni estaba molesto. Cada mediodía se sienta en una esquina de la Rúa Catedral, tiende la funda a los paseantes y toca bulerías con su guitarra. No hace acordes. Usa solamente un dedo. Este sábabo la música de los años 80 subía desde A Tinería. Sonaba Aquí no hay playa, el éxito de The Refrescos de hace 35 años. Cien metros más abajo, el lucense Kiko Ron, un dj de barba y gafas, dá continuidad a la música de los años 80 con Sufre, mamón. Trabaja, junto a dos colegas, para el Caudal Fest.

El set de Kiko Ron está rodeado de una muchedumbre que baila con conocimiento de causa, a pesar que nació poco antes del nuevo milenio. Para bajar por la Rúa do Miño hay que serpentear, así que Nerea Vázquez y su pandilla, que son de Curtis, han preferido sentarse en la Praza do Campo. También está ocupada de gentío, pero las mesas y las sillas abren el espacio.

Son habituales. "Compramos as entradas no novembro pasado", comenta Nerea. Su amigo Jorge Fandiño alaba la organización. "Hai sitio, está ben sinalizado e iluminado e melloraron as barras". Nerea pide "máis baños, porque se forman colas", aunque reconoce que la aglomeración coincidió el viernes con los finales de actuaciones de las bandas más grandes, como Amaral o Viva Suecia. Ellos hablan del tiempo, como todos los asistentes; del temor a un azote nocturno de agua. Por la mañana, el sol calentaba con ganas; pero el clima de Lugo gira en una ruleta.

De hecho, Gabriela Bascuas y Carlos Rivas, de A Estrada, estuvieron esperando "ata a semana pasada para comprar as entradas e reservar habitación por medo a que chovese". Tuvieron que irse a Palas. "Non atopamos en Lugo".

Hacia las tres de la tarde la marea empieza a bajar hacia el Coliving para artistas de O Carme. Ángel Piñeiro, que se ocupa de la producción del festival en Bring The Noise, lleva un par de horas supervisando cada elemento que se coloca para la actuación de Galician Army. "Levo neste festival desde 2018. Soamente lle temo á chuvia porque é o único que non podemos controlar", indica. Ángel carga una walkie talkie y un manojo de llaves colgando de su chaleco negro. Reconoce que le anima "traballar con presión".

Durante siete años fue copiloto de rallies, "pero nunca quixen ter a responsabilidade de levar o coche". Estuvo en Lugo, en un curso de Diego Vallejo. Sergio Vallejo acaba de llegar al Coliving. Es sobrino de Diego y parte del dúo Galician Army. Es su tercer año en el Caudal Fest. Actúan doce horas antes de lo habitual, a las tres de la tarde. "Noutras edición faciamos o peche", dice con sorna.

Ángel Piñeiro señala que hay unas seiscientas personas trabajando en el certamen. "Hai uns cen camareiros, unhas 120 persoas en seguridade, xente de produción, distribución, etc...".

En su opinión, Caudal Fest "é xa un festival asentado. Fálase del como o último festival do verán". Su actividad específica para este certamen "empezou o día 1 de setembro". Ángel lleva una semana en Lugo para gestionar los conciertos y lo que conllevan.

La empresa Vacaline se ocupa del backline, "de todo o que está en contacto co artista", comenta su responsable, el laurentino Xan Villamel. En la mañana de ayer estaba instalado el set en que iban a actuar Galician Army. Son también los que proporcionan los intrumentos a los músicos. "Temos un montón de guitarras, por exemplo".

"Hemos comido bien y barato"

Una pandilla de Gijón espera al bus del certamen en la Plaza de Bretaña. "Hemos comido bien y barato", celebran. La salida es puntual, a las 16.32 horas. Bajando hacia el río, Antonio se queda dormido y sus amigos se hacen fotos y bromen con él hasta que se despierta cuando frena el bus.

Dolores está sentada en la zona de bancos corridos y mesas para comer. Viajó desde León con otras cuatro personas. "Habíamos conseguido una habitación de hotel, pero necesitábamos más. No había y nos pedían 200 euros. Miramos un apartamento. Eran 1.000 euros por el fin de semana. Nos tuvimos que ir al cámping del festival, que nos sale a 125 para todos", lamenta.

Festivaleros del Caudal en la zona de los vinos de Lugo. XESÚS PONTE

Media docena de voluntarios de Protección Civil toma café con cruasán una tienda azul y naranja primera hora de la tarde. José Antonio y José Luis son los coordinadores. Su labor consiste en "ayudar". Echan una mano a los discapacitados y a los padres con bebés, en el punto de atención sanitaria o en la seguridad.

El taxista Manolo es grande. Su cabeza casi toca con el techo del coche. Deja a tres festivaleros delante del Santeiro, que tiene la terraza repleta de jóvenes con mochilas. El Caudal no le compensa. "Fun buscar estes rapaces ao González, en Ramil". No iba a trabajar por la noche. "Sabe o que pasa? Que me ergo ás seis da mañá e non teño o corpo para festivais".