El Caudal Fest no será en el exterior del Auditorio para no coincidir con el teatro

La coincidencia en fecha y hora de tres de los conciertos del Caudal Fest en el exterior del Gustavo Freire con la representación de otras tantas obras de la Mostra de Teatro en el interior del Auditorio ha llevado al Concello a desistir de organizar parte del festival de música en esa ubicación y buscar otro recinto en la zona norte para evitar las posibles aglomeraciones de público en el parque de Frigsa.

Fuentes del gobierno local hicieron este miércoles este anuncio tras difundir el grupo municipal del PP un comunicado en el que alertaba de la coincidencia de seis eventos del Concello, de la que culpaba a la "descoordinación" del bipartito, dado que mientras el Caudal Fest depende de la alcaldía, la Mostra de Teatro la programa el área de cultura que dirige el BNG.

La nota de los populares indica para que el 10 de septiembre está programado en el Auditorio la representación de la obra Casa O'Rei, a las 20.30 horas, y una hora más tarde el concierto del lucense David Prado en la explanada exterior del Gustavo Freire. Lo mismo iba a ocurrir el día 13, con otra actuación teatral dentro y el recital de Ortiga en el exterior, aunque el mayor problema lo podría representar la programación del 19 de septiembre, cuando la Mostra de Teatro tiene previsto representar la obra Macbeth. O ruído e a furia, a las 20.30 horas en el interior del Gustavo Freire, y fuera, una hora después, comenzaría el concierto de Amaral, cuyas entradas están casi agotadas.

"Agora búscase unha zona alternativa para estes concertos para non coincidir co programa da Mostra do Teatro e a idea é que sexa na zona norte da cidade para non concentrar todas as actuacións en Augas Férreas", aseguraban desde el Concello en alusión al recinto de la zona sur de Lugo en donde también habrá los primeros cuatro conciertos del Caudal Fest, que está previsto que se celebre entre el 3 de 20 de septiembre.

CANCELACIÓN. Las mismas fuentes del gobierno local tampoco descartaron que el Concello se vea obligado a suspender el festival, que llega a su tercera edición, en el supuesto de que la situación sanitaria provocada por el Covid-19 empeore. Aun así, de momento se mantienen todas las fechas anunciadas, algunas de las cuales ya tienen todas las entradas vendidas, como es el caso del concierto de Izal, previsto para el 11 de septiembre en la explanada del Gustavo Freire, que agotó el papel en menos de una hora.

En total, esta edición del Caudal Fest consta de doce conciertos, uno por día, con un aforo máximo de 800 personas en cada uno de ellos y todos ellos en el exterior, con el público sentado y distanciada cada persona a 1,5 metros.