El Caudal Fest espera superar los 30.000 asistentes en sus dos días de conciertos

La quinta edición del Caudal Fest arranca el viernes con un cartel de primera línea para recibir el festival musical por excelencia de Lugo con unas previsiones de asistencia extraordinarias tras dos años de pandemia. La organización del evento estima que en el jardín del Pazo de Feiras e Exposicións se reúnan más de 30.000 personas en los dos días de conciertos.

A día de hoy, se han vendido el 80 por ciento de las entradas puestas a la venta, según confirmó Iván Méndez, director del festival y que por las líneas que exigen las tendencias actuales, en los días previos a los festivales se cuelga el cartel de completo, ya que la gente suele esperar a los último momento para adquirir sus localidades.

Los datos facilitados por la organización apuntan a que los asistentes proceden mayoritariamente de Galicia, entre el 55 y el 59%, mientras que un 30% son de diversas provincias del territorio español y el 10% restante del extranjero, corresponde a personas venidas principalmente de Portugal y del sur de Francia.

Iván Méndez explicó que los conciertos se desarrollarán, como en ediciones anteriores, sobre dos escenarios principales que compartirán artistas de primer nivel además de grupos de tendencia y emergentes.

Los artistas cabeza de cartel se repartirán el escenario principal. Robe Iniesta ofrecerá un show completo de Extremoduro, que según palabras de Méndez es la banda de rock "máis importante de España". Izal se despedirá en Lugo de sus fans gallegos en este concierto enmarcado en la gira de despedida de "unha das bandas indi más importantes da última década". El dúo catalán Estopa actuará el viernes, como los dos artistas nombrados anteriormente y representan "o mellor da rumba e do pop nacional", como señaló Iván Méndez al final de su discurso de presentación.

El Caudal Fest entró por la puerta grande dentro del circuito de festivales nacionales de relieve y este dato facilita que el turismo haya experimentado un auge considerable en la ciudad durante el mes de septiembre, como señaló la responsable del área de Desenvolvemento Local, Ana González Abelleira. La edil socialista tomó la palabra en representación del Concello por la ausencia de la alcaldesa Lara Méndez, aquejada de ciática.

González Abelleira señaló que desde su primera edición, el Caudal Fest dejó un retorno en la capital lucense de unos tres millones de euros y los establecimientos hoteleros al completo durante el fin de semana de su celebración. "Co Caudal Fest imos a conseguir que Lugo sexa o epicentro musical coa celebración do último festival do verán".

REFERENTE TURÍSTICO. Por su parte, la directora xeral de Turismo, Nava Castro, apuntó que desde la Xunta de Galicia se seguirá potenciando este tipo de eventos multitudinarios en el 2023, aunque ya no sea año Xacobeo para convertir a Galicia nun destino estratéxico de chegada de turistas". También valoró muy positivamente que el Caudal Fest se celebrase en un lugar "inigualable", en referencia al entorno del parque del Miño. Afirmó, además, que durante este verano se batieron récords de turistas en las zonas de A Mariña y Ribeira Sacra, con grados de ocupación media en los hoteles que superaron el 90%.

La diputada provincial de Turismo, Pilar García Porto, manifestó que el Caudal Fest es un ejemplo del tipo de evento cultural que potencia "o turismo sostible,de experiencias e non masificado que intentamos leva a cabo". Recordó que el festival lucense se celebra en la Reserva da Biosfera Terras do Miño, un hecho que contribuye a que los asistentes "compartan a experiencia dun espazo tan importante".