El Caudal Fest echa raíces

Los cabezas de cartel del primer Caudal Fest fueron Vetusta Morla e Iván Ferreiro. Este año tocan en el mismo escenario Izal y Robe Iniesta o Estopa. En cuatro ediciones, el evento junto al Miño ha pasado del indie más mainstream a sumarle rock y hasta heavy, o como dice el creador y director del evento, Iván Méndez, a "ensanchar su cartel".

Este no es un fenómeno exclusivo del Caudal. En los últimos tiempos los festivales que no se ciñen a un único estilo musical -como ocurre con el Resurrection- se han vuelto más heterodoxos y han conseguido juntar en un mismo recinto a públicos más diversos. Según su creador, el Caudal Fest seguirá por ese camino: el de intentar conseguir cada vez más artistas de peso y, además, con variedad estilística.

Numerosos grupos de amigos se dieron cita en el festival lucense. VICTORIA RODRÍGUEZ

Méndez explica que quieren grupos y artistas fuertes, de los que son cabezas de cartel, que además interesen a distintas generaciones. "Como pasa ahora, que hay conciertos a los que van los padres con sus hijos", dice.

El de ahora es, por tanto, un festival similar al de 2018 -el único año que se suspendió fue en 2020 por la pandemia- pero también diferente. Aspira crecer y, de hecho, los cálculos de asistentes se han triplicado respecto a la primera edición. Para entonces se esperaban 10.000 personas. Cuando las primeras mil entradas a precio rebajado se agotaron en cinco minutos, los organizadores empezaron a hablar de 15.000. Para este año, las previsiones calculaban que 30.000 personas habrían pasado por el recinto. "La verdad es que la respuesta que obtuvimos el primer año no la esperábamos", reconoce Méndez.

Lo cierto es que una de las principales fortalezas del festival, algo que ha contribuido de forma evidente a su conservación y crecimiento fue objeto de muchas críticas iniciales: la fecha de celebración.

Se afeó al Concello haber hecho una fuerte inversión económica en un evento musical tan próximo al San Froilán y que, además, coincidía en el tiempo con otra cita cultural local, el Festiblás, que no recibía ni de lejos un respaldo institucional similar.

Sin embargo, para la supervivencia del Caudal la fecha es la clave. La falta de competencia con otros grandes festivales y que haya calado el mensaje de que es la última gran cita musical de estas características del verano gallego ha tenido y tiene muchísima importancia. El Caudal se promociona como el lugar al que los aficionados a esta clase de eventos vienen a despedirse de la temporada estival, donde cierran el calendario hasta la primavera siguiente.

El público disfrutó entregado a las actuaciones de Ilegales y Robe, entre otros artistas. VICTORIA RODRÍGUEZ

Para la consolidación real de un festival pueden hacer falta años y lo más importante es que el público asocie una determinada fecha con su celebración, que se convierta en un encuentro fijo del calendario año tras año. Méndez cree que, en gran medida, el Caudal se ve así a ojos de gran parte del público.

SEGURIDAD. Este no ha sido un verano sencillo para el sector. Desde el desplome de una plataforma que hirió a seis operarios en O Son do Camiño hasta la súbita tormenta de arena y viento que provocó la caída de parte del escenario del Medusa Festival de Cullera que mató a un joven de 22 años, los accidentes se han sucedido y la seguridad de estos macroeventos ha estado en el punto de mira. Méndez apunta una evidencia: "A mayor número de eventos crece la probabilidad de que se produzcan riesgos". Asegura que, además, es una de sus prioridad, algo a lo que prestan atención desde el primer año y que ha ido adaptándose a la presencia de más público.

Los terribles sucesos, sumados a ciertas reticencias postpandémicas contra los eventos multitudinarios, también han calentado el debate sobre la supervivencia del modelo. ¿Tendrá futuro un evento en el que se mezclan artistas que interesan a un asistente concreto con otros que quizás no le atraen nada? Mientras que algunos creen que el sector virará poco a poco a los conciertos de un único artista, el creador del Caudal Fest está convencidísimo de que "es un modelo que vino para quedarse". Recuerda que da la oportunidad de escuchar a varios artistas por un precio sustancialmente menor que el de la suma de sus conciertos individuales, con el añadido de que transcurre en un ambiente de convivencia festivalera que no se da en un recital en el que, al acabar, se abandona el recinto y no se espera por el siguiente grupo.

Y sobre todo porque da al público la oportunidad del descubrimiento y al artista, la de dejarse descubrir. Admite que hay artistas cuyo estilo o concepción del directo se adapta mejor a un concierto en solitario, pero otros muchos son cada vez más conscientes del "escaparate" que es un festival, donde pueden reunir a sus fans más fieles con público que quizás desconocía su obra pero que comienza a aficionarse a ella allí mismo.

El futuro del Caudal pasa por seguir brindando esas oportunidades a asistentes y artistas, por hacer un cartel "cada vez más ancho". "Este año hemos conseguido a Izal, que se despidió en este escenario del público gallego; a Estopa, a Morad, estilos muy diferentes; a Ilegales y a Robe Iniesta, que dio en Lugo el único de sus conciertos en toda la zona Norte y cantando repertorio de Extremoduro", recuerda Méndez, que avanza que, en próximas ediciones, el festival seguirá diversificándose.

Futuro: gastronomía y talleres infantiles

Las próximas ediciones del Caudal Fest incluirán más actividades paralelas, según confirma su creador, Iván Méndez. Aunque no especifica de qué se tratará, indica que una de las ideas que podrían contemplar es la potenciación de la gastronomía y también la celebración de talleres infantiles, así como la puesta en funcionamiento de una ludoteca. El festival combinará, dentro del propio recinto, la música con otras manifestaciones culturales.



Público de Galicia



El Caudal Fest tiene, desde su primera edición, un público mayoritariamente gallego. Alrededor del 50% de los asistentes residen en la comunidad, mientras que entre el 30 y el 35% lo hacen en otras zonas de España. El resto de asistentes son extranjeros, fundamentalmente franceses y portugueses.



Descubrir Lugo



Méndez asegura que muchos asistentes descubren por primera vez la ciudad cuando asisten al festival.