El Caudal Fest costó al Concello casi el doble que el San Froilán

El Caudal Fest le costó al Concello 217.000 euros, que es el importe de la subvención dada a la empresa organizadora y casi el doble de la aportación de las arcas municipales al San Froilán de 2017, que fue de 139.000 euros, según la comparativa aportada por Cs durante la comparecencia plenaria de la alcaldesa para explicar la aportación de Lugo al festival.

Lara Méndez dijo que fueron los técnicos los que decidieron que se usase la fórmula de la subvención y no un contrato de patrocinio, algo que no se descarta para las siguientes ediciones. La regidora justificó el gasto por el retorno para la ciudad del festival, que dijo que "reventou as expectativas".